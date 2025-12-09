Guterres urge a Tailandia y Camboya a «evitar una mayor escalada» ante más enfrentamientos

Bangkok, 9 dic (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió este martes a Tailandia y Camboya a «evitar una mayor escalada», en medio de nuevos enfrentamientos fronterizos que dejan por el momento una decena de fallecidos y miles de evacuados.

«Insto a ambas partes a actuar con moderación y evitar una mayor escalada, a renovar su compromiso con el alto el fuego y a utilizar todos los mecanismos de diálogo para encontrar una solución duradera para la disputa a través de medios pacíficos», apuntó en X Guterres.

Los combates comenzaron el domingo y escalaron el lunes en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten, mientras ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos.

Tanto Nom Pen como Bangkok también denuncian que el oponente ha lanzado ataques contra la población civil.

El ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, dijo a EFE que 7 civiles han muerto y 20 han resultado heridos por los ataques tailandeses. Antes habían informado de 8 fallecidos.

Por su parte, Bangkok, que informó hoy de tres soldados fallecidos y una treintena de heridos, publicó en Facebook imágenes de dos casas derruidas por el impacto de la artillería camboyana.

Cientos de colegios a ambos lados de la frontera han suspendido las clases y varios hospitales tailandeses se han visto obligados a dejar de operar.

«La reanudación de las hostilidades en la frontera entre Tailandia y Camboya pone en riesgo la vida de civiles, el desplazamiento masivo y la destrucción de infraestructuras civiles esenciales (…) Los gobiernos de Camboya y Tailandia deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil», reclamó Montse Ferrer, directora regional de investigación de Amnistía Internacional (AI).

Según datos del Ejército tailandés, alrededor de 440.000 personas han sido evacuadas de cinco -de un total de siete- provincias que colindan con Camboya, que ha informado de la evacuación de más de 20.000 personas.

Los actuales enfrentamientos suponen el mayor pico de tensión desde los combates durante cinco días registrados a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego mediado por Estados Unidos, Malasia y China.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia. EFE

