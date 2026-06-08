Guterres urge evitar «cualquier acción» que reavive la guerra tras ataques Israel e Irán

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Naciones Unidas, 8 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, urge a todos los actores implicados a abstenerse de «cualquier acción» que reavive la guerra en Oriente Medio después de que Israel e Irán protagonizaran una nueva escalada del conflicto.

Así lo explicó este lunes el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en una rueda de prensa horas después de nuevas hostilidades en Oriente Medio que amenazan el ya frágil alto el fuego.

«Estamos alarmados por la escalada de violencia ocurrida durante la noche, que incluye nuevos ataques perpetrados ayer en los suburbios del sur de Beirut, así como los ataques de (el grupo chií libanés) Hizbulá contra el norte de Israel de los que se ha informado. Instamos a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más una situación ya de por sí inestable», declaró Haq.

Irán lanzó un ataque contra Israel en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí, en respuesta a los ataques del Ejército de Israel a los suburbios de la capital del Líbano.

Tras responder con ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó a Irán y a Hizbulá si «cometen el error» de atacar de nuevo a su país.

Precisamente la ofensiva contra el Líbano es una de esas acciones a las que el secretario se refirió al pedir un cese de la escalada.

Este fin de semana, la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) observó «un ritmo muy elevado de actividad militar» en su zona de operaciones, incluidas 201 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los cascos azules detectaron «más de 2.100 incidentes» procedentes de posiciones israelíes en puntos del sur del Líbano, pero también por encima de la frontera de facto establecida por la ONU entre ambos países. También observaron «decenas de proyectiles» disparados por Hizbulá.

Guterres instó a todas las partes a respetar el acuerdo de alto el fuego entre el Líbano e Israel anunciado la semana pasada en Estados Unidos y a no dar pasos que socaven los esfuerzos diplomáticos para una paz duradera. EFE

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