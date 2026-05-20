Guterres valora el viaje de Xi a Washington, ante la falta de avances con Trump en Pekín

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Tokio, 20 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este miércoles que la futura visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington es de una «importancia enorme», ya que no hubo grandes avances en su cumbre de este mes con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Seamos claros, no se logró ningún gran avance» en la visita de Trump a Pekín, «por lo que la visita del presidente Xi a Washington tiene una importancia enorme», aseguró Guterres durante una rueda de prensa en Tokio.

Durante su viaje a China la semana pasada, el mandatario estadounidense invitó a Xi a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, cuando está previsto que se celebre la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que el presidente chino no suele asistir.

«Por nuestra parte, siempre estaremos encantados de recibirle», dijo Guterres sobre la posibilidad de que el mandatario acuda a la Asamblea.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, confirmó a finales de la semana pasada que Xi viajará a Estados Unidos en otoño, y destacó que «ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado», en declaraciones a la prensa.

El canciller dijo que la relación entre China y Estados Unidos «es la más importante y compleja del mundo» y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la «estrella guía» de la relación.

También apuntó que, durante la reunión que mantuvieron Xi y Trump en Pekín el viernes pasado, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia. EFE

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