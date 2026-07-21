Guterres viajará esta semana a Siria por primera vez como secretario general de la ONU

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Naciones Unidas, 21 jul (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará esta semana a Siria para reunirse con su presidente, Ahmed al Sharaa, en el que será su primer viaje al país desde que lidera la organización, explicó este martes su portavoz.

El portavoz del portugués, Stéphane Dujarric, detalló que en sus días en Damasco, Guterres se verá también con otros responsables del gobierno sirio como el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani, así como representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y diversas comunidades.

Esta será la primera visita del diplomático a Siria en calidad de secretario general de la ONU.

La última vez que un líder de la organización viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, el surcoreano Ban Ki-moon.

Guterres y Al Sharaa se reunieron por primera vez en la Asamblea General de la ONU del pasado septiembre, en la primera vez del sirio en el organización.

Durante su viaje, el secretario general reafirmará el compromiso del organismo con el Gobierno y el pueblo de Siria, y subrayará la importancia de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, de acuerdo a su portavoz.

Guterres podrá además observar de cerca el estado de la transición política y del proceso de recuperación que atraviesa el país.

El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que trabaja en la frontera entre Siria e Israel.

La noticia se confirmó minutos antes de que el enviado especial de Guterres para Siria, Claudio Cordone, aplaudiera los avances hacia la transición siria y las fragilidades que aún se observan.

Cordone aplaudió el reciente nombramiento de un Tribunal Constitucional Supremo, compuesto por siete jueces, entre los que se incluyen dos mujeres, así como de 70 miembros designados para la Asamblea Popular.

El enviado especial advirtió, sin embargo, que la transición se observará en función de su evolución, no solo de su constitución. EFE

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