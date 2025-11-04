Gutiérrez y Franco pegan cuadrangulares y Gigantes propina octavo revés a Estrellas

2 minutos

Santo Domingo, 3 nov (EFE).- Kevin Gutiérrez disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras, y Carlos Franco produjo tres anotaciones para la victoria de los Gigantes del Cibao este lunes por 8-6 a las Estrellas Orientales en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Los Gigantes (3-5) perdieron sus primeros cinco partidos de la temporada, enlazaron su tercera victoria consecutiva, en tanto que las Estrellas (4-8) encajaron su octavo revés en línea y ahora ocupan el último puesto del torneo invernal.

Franco inclinó la balanza en la primera entrada, cuando envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Su jonrón produjo tres carreras ante el abridor Luis Moreno.

Los Gigantes continuaron su ataque en el segundo capítulo con Gutiérrez, quien desapareció la pelota con dos hombres en circulación. Fueron tres vueltas más para los locales.

Gutiérrez agregó una impulsada más en el cuarto episodio, al disparar un sencillo al bosque derecho, para llevar a Johan Rojas hasta la registradora.

Julio Carreras anotó y empujó una vuelta, Carlos Jorge pisó la goma en dos oportunidades y el estadounidense Jake Holton agregó una anotación para los Gigantes.

Miguel Sanó conectó su sexto jonrón de la campaña por las Estrellas, que también tuvo anotada e impulsada de Rodolfo Castro, con dos anotaciones de Raimel Tapia y una empujada del cubano Coco Montes.

El derecho Wily Peralta lanzó 3.1 entradas de tres carreras. Dio paso al cuerpo de relevistas del equipo, acreditándose la victoria el zurdo Helcris Olivárez (1-0), quien laboró un capítulo en blanco, con dos ponches, para llevarse la victoria.

El estadounidense Chris Ellis (3) completó el noveno capítulo sin permitir anotaciones y logró el salvamento por los Gigantes.

Moreno (0-1) fue atacado con cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, en una entrada sobre el montículo y recetó dos ponches para cargar con la derrota por las Estrellas.

El partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas fue pospuesto debido a las lluvias en la capital dominicana.

Para este martes, los Gigantes visitarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este), las Águilas recibirán a los Leones en el estadio Cibao, de Santiago (norte), y los Tigres enfrentarán a las Estrellas en Santo Domingo. EFE

