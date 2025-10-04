The Swiss voice in the world since 1935
Guyana acepta ayuda tecnológica de Francia ante la tensa situación en Venezuela

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 4 oct (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que ha aceptado ayuda tecnológica de Francia, especialmente radares, tanto para en tierra y mar, para atender cualquier situación de peligro que ocurra en su vecino país de Venezuela, ante sus tensiones políticas y militares con Estados Unidos.

Así lo dejó saber Ali en la apertura de la embajada de Francia en Guyana la víspera en la noche, luego de que el presidente del Comité de Asuntos Extranjeros, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado de Francia, Cédric Perrin, anunciara que su Gobierno adquirió cinco naves para el país sudamericano.

Perrin, por su parte, sostuvo que «es evidente que debido a esta tensa situación que vive Venezuela, Guyana necesita adquirir equipo para vigilancia, por lo que el único país capaz en ayudar para ello es Francia».

Los aparatos aéreos y de vigilancia marítima que compró la Agencia de Armamentos de Francia (DGA, en inglés) fueron modelos Dassault Falcon LXS Albatros, según explicó la dependencia en un comunicado el pasado 1 de octubre.

De esta manera, la DGA completa la compra de doce aeronaves Albatros de la Marina de Francia, de los cuales siete ya se habían entregado en diciembre de 2020.

Dichas máquinas pertenecen al Programa de Vigilancia Marítima e Intervención Aérea de Francia, cuyo objetivo es renovar y reforzar dicho cuerpo militar para defender el territorio y el estado desde el mar.

Ali, por su parte, informó que en 2026 su gobierno adquirirá una embarcación de vigilancia que confeccionan actualmente franceses para sumar a su equipamiento militar.

Esta embarcación se unirá a otra de vigilancia marítima de la Fuerza de Defensa de Guyana para patrullar la zona económica exclusiva del país contra crímenes transnacionales, pesca ilegal, entre otras situaciones.

Perrin, por otra parte, reconoció el valor de Guyana de colaborar para desarrollar estrategias que destaquen la capacidad de vigilancia marítima y compartir inteligencia para enfrentar nuevas amenazas de seguridad.

«Esto significa que el equipamiento de Guyana tenga la capacidad de comunicarse con el nuestro. Lo próximo sería que nosotros analicemos cuál equipo les hace falta», indicó.

Guyana mantiene una disputa de larga data con Venezuela, que se ha exacerbado en los últimos dos años, por la región fronteriza del Esequibo, que administra Georgetown y reclama Caracas. EFE

es/jm/jrg

