Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de crisis con Venezuela

San Juan, 10 dic (EFE).- Guyana ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para ampliar la cooperación militar entre ambos países, coincidiendo con un aumento de la tensión en el Caribe entre Washington y Caracas.

El presidente de Guyana, país vecino a Venezuela, Irfaan Ali, anunció que el acuerdo busca «ampliar la cooperación militar conjunta con pleno respeto a la soberanía y las leyes de ambos países», según un comunicado publicado este miércoles. EFE

