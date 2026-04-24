Guyana asegura que un buque cisterna incautado en el Índico lleva falsamente su bandera

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San Juan, 24 abr (EFE).- La Administración Marítima de Guyana (MARAD, en inglés) aseguró este viernes que un buque cisterna sancionado e incautado por la Armada de Estados Unidos (EE.UU.) esta semana en el Índico no es propio del país, utiliza incorrectamente su bandera y no está registrado en el territorio.

El tanquero M/T Majestic X fue interceptado presuntamente por transportar petróleo iraní, informó ayer, jueves, el Departamento de Guerra norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

«Este barco no está registrado en Guyana. Por lo tanto, su registro es falso y fraudulento», dijo el MARAD en un comunicado, al tiempo en que indicó también que la nave utiliza ilegalmente la bandera guyanesa.

El Pentágono detalló que en la noche del jueves fuerzas de EE.UU. realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom (Comando del Indopacífico).

«Seguiremos aplicando la ley en el ámbito marítimo a nivel global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen. Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados», indicó el Departamento de Guerra.

Por su parte, las autoridades de Guyana dijeron que el buque había sido sancionado en 2024 por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el nombre de PHONIX por contrabando de crudo iraní en violación a sus sanciones.

El MARAD, a su vez, dijo que no tiene registro de transporte de la embarcación en Guyana y que aunque su nombre haya cambiado, su número en la Organización Marítima Internacional (IMO, en inglés) su matrícula sigue registrado bajo el nombre de PHONIX en su base de datos.

La agencia informó que cuenta con un sistema de registro de solo guyaneses o residentes o ciudadanos de otros países pertenecientes a la Comunidad del Caribe (Caricom) o compañías establecidas bajo la ley local.

Ante ello, aseguró que los dueños del buque no cumple con sus requisitos.

El MARAD notificó además que casos de registros fraudulentos con barcos similares se han identificado desde el año 2021 con impostores llegando a otros destinos como Panamá y otros países de la región.

La dependencia guyanesa añadió que la IMO cuenta con una lista de embarcaciones fraudulentas que han sido incautadas.

Estas interdicciones tienen lugar en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones de paz sin resultados y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

En total, EE.UU. ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán, de acuerdo con cifras publicadas la víspera por el Comando Central (Centcom).

Más de 10.000 militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de sus puertos, según el Centcom. EFE

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