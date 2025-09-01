Guyana elige presidente con el reto de gestionar su riqueza petrolera

Guyana vota este lunes para escoger a su nuevo presidente, que tendrá el reto de gestionar la enorme riqueza petrolera de este pequeño país sudamericano dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, en medio de tensiones con su vecina Venezuela.

El presidente y candidato a la reelección, Irfaan Ali, expresó su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe tras señalar que apoyará «todo lo que elimine cualquier amenaza» a la seguridad de su país.

«Las fuerzas de seguridad están en alerta máxima. Están listas. Hemos estado hablando de esto durante toda la campaña: Venezuela es una amenaza», apuntó en declaraciones a la prensa tras votar en Leonora, a unos 35 km de la capital Georgetown.

El ejército y la policía de Guyana denunciaron el domingo disparos provenientes de Venezuela contra una embarcación que transportaba material electoral en el Esequibo, una región en disputa con Venezuela desde hace más de un siglo.

La denuncia fue rechazada por Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar «crear un frente de guerra».

– Tres principales candidatos –

En los comicios legislativos y presidenciales de Guyana están llamados a votar 750.000 electores hasta las 18H00 (22H00 GMT). Los resultados se esperan como muy pronto el jueves, según la comisión electoral.

Estas elecciones son logísticamente complejas, debido a que más del 95% de este país de 850.000 habitantes está cubierto de selva tropical.

Los tres principales candidatos son el actual presidente Irfaan Ali (Partido Progresista del Pueblo PPP/C, centroizquierda): el opositor Aubrey Norton (APNU, Asociación para una Nueva Unidad, izquierda) y el populista Azruddin Mohamed, a veces apodado el «Trump guyanés», un multimillonario que acaba de crear su partido WIN (We Invest in the Nation/Invertimos en la Nación) para romper el bipartidismo.

La votación suele repartirse tradicionalmente según las etnias, entre las personas de origen indio (PPP/C) y las de origen afroguyanés (APNU). El aspirante de WIN es ahora la sorpresa.

En la escuela Plaisance, a las afueras de Georgetown, el candidato opositor Aubrey Norton fue el primero en votar, con una treinta personas haciendo fila.

«Salvo que haya alguna irregularidad, creo que seré» el próximo presidente, declaró Norton a la AFP al salir del colegio electoral.

«Creo que tendremos una buena participación de nuestra base. Hemos trabajado duro para movilizar a la gente», continuó.

– «Lo mejor para Guyana» –

Con un bebé de año y medio en brazos, Grace Miller, de 21 años, también acudió temprano a votar. «Esta es la primera vez que voto. Voté por Norton. Porque es uno de los mejores políticos que he conocido. Espero lo mejor para Guyana».

Los aspirantes presidenciales —seis en total— son postulados por un partido que también nomina candidatos parlamentarios. El aspirante cuyo partido recibe más votos es elegido presidente. Por lo tanto, en teoría, el presidente puede estar en minoría en el Parlamento.

El ganador se hará cargo de la riqueza petrolera que ha permitido a Guyana cuadruplicar en cinco años el presupuesto estatal (USD 6.700 millones en 2025), con el mayor crecimiento de América Latina (43,6% en 2024, según cifras oficiales).

Guyana comenzó la explotación petrolera en 2019 y espera aumentar su producción de 650.000 barriles diarios a más de un millón en 2030.

El presidente también deberá gestionar el espinoso asunto del Esequibo (oeste), una región de 160.000 km2 rica en petróleo y minerales, que representa dos tercios del territorio guyanés.

El centenario diferendo se exacerbó en 2015 cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil confirmó la existencia de grandes yacimientos de crudo en la zona en pugna.

– «Más dinero en los bolsillos» –

Los tres candidatos favoritos prometen «poner más dinero en los bolsillos» de los guyaneses, desarrollar el país con los ingresos del petróleo, mejorar los servicios de salud y educación, y aumentar los salarios, en un contexto de alza de los precios de los alimentos.

Ali, que se muestra confiado en su reelección, ha destacado los logros de su gobierno, financiados con los nuevos ingresos petroleros, Y asegura que «aún queda mucho por hacer».

El candidato Azruddin Mohamed, quien hizo fortuna en la minería del oro y está sancionado por Estados Unidos por evasión fiscal, promete dar un golpe al sistema. Afirma que puede ganar. «Tenemos el apoyo de las comunidades negras, indias e indígenas», asegura.

«Él sabe lo que necesitan los jóvenes. (…) Necesito un cambio para el futuro de mis hijos», dice la trabajadora autónoma Andrea Cumberbutch.

