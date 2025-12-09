Guyana firma acuerdo con petrolera Cybele Energy para reparto de producción del bloque S7

San Juan, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Guyana y la petrolera Cybele Energy Limited, con sede en Ghana, firmaron este martes un acuerdo para explorar y producir el bloque S7 de aguas poco profundas, frente a las costas guyanesas, que tienen las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

La alianza alcanzada incluye un bono de 17 millones de dólares (unos 14,6 millones de euros) que tiene como objetivo extraer hasta 400 millones de barriles de petróleo y permite a Cybele comenzar la fase de exploración en el bloque S7 en el plazo de un año.

Además, en este acuerdo se marcó un hito histórico ya que la fundadora y directora ejecutiva (CEO) de Cybele Energy, Beatrice Mensah Tayui, rubricó el documento y fue la primera vez que una empresa dirigida por una mujer africana consiguió un bloque petrolero fuera del continente.

«El comienzo y el amanecer de una nueva era tanto para la industria como para las mujeres en el sector energético. Hoy, Guyana ha hecho historia, ha dado un paso audaz en el avance de las mujeres», afirmó Tayui.

Las autoridades guyanesas señalaron que se trata del segundo acuerdo de este tipo aprobado recientemente, tras la subasta ganada el mes pasado por el consorcio liderado por TotalEnergies.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.

Las reservas totales de petróleo recuperable de Guyana ascienden a más de 11.000 millones de barriles y ocupan el puesto 17 en el mundo y el tercero en América Latina y el Caribe. EFE

