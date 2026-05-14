Guyana y República Dominicana firman un contrato para explorar bloque petrolero guyanés

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Georgetown, 14 may (EFE).- Guyana y República Dominicana firmaron este jueves un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque Berbice, ubicado en territorio guyanés, durante la visita a Georgetown del presidente dominicano, Luis Abinader.

La Presidencia guyanesa destacó en un comunicado el interés del Gobierno de la República Dominicana, a través de Refinería Dominicana de Petróleo, por «profundizar la cooperación y explorar oportunidades de inversión estratégica en el sector de petróleo y gas de Guyana».

Guyana, de apenas un millón de habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, estimadas en unos 11.000 millones de barriles.

Abinader, quien llegó ayer a Guyana, se reunió durante su visita con el presidente guyanés, Irfaan Ali. Ambos estuvieron presentes en la firma del acuerdo junto al ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, y el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra.

La Refinería Dominicana de Petróleo representará al Estado dominicano en el proyecto y la licencia de exploración será otorgada oficialmente por el Gobierno de Guyana.

El acuerdo permitirá a República Dominicana participar con un 10 % en el bloque Berbice sin necesidad de realizar inversión de capital, detalló por su parte la Presidencia dominicana.

En caso de resultar exitosa la exploración, República Dominicana tendría acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales.

Según la nota de la Presidencia guyanesa, las conversaciones entre ambos mandatarios se centraron en la seguridad energética regional y en futuras oportunidades de colaboración.

Ali y Abinader celebraron la creciente colaboración entre entidades del sector privado de ambos países, incluyendo los esfuerzos para formar alianzas y consorcios en agricultura, energía y petroquímica.

Además, expresaron su satisfacción con los avances logrados en el marco del memorando de entendimiento firmado en 2023, que delineó la cooperación en las áreas de energía, refinación de petróleo, agricultura, turismo y petroquímica.

A partir de ese acuerdo se conformó un grupo de trabajo binacional para facilitar la obtención de derechos de exploración y explotación en el bloque Berbice.

La Presidencia dominicana señaló que los lazos con Guyana han impulsado la evaluación de nuevos proyectos conjuntos de gran alcance, entre ellos la posible instalación de una refinería de petróleo y un complejo petroquímico.

El viaje de Abinader a Guyana, que concluye hoy, se produce después de participar ayer junto con el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la inauguración del XII Congreso Mundial de Zonas Francas, en la ciudad de Panamá.

La producción comercial de petróleo en la costa de Guyana, que comenzó en 2019, ha supuesto una revolución económica en un país que era pobre y que ahora tiene un crecimiento económico récord.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que la economía de Guyana crecerá en 2026 un 16,2 %, tras el hito alcanzado en 2022, cuando el crecimiento económico fue del 63 %.

La producción de crudo de Guyana promedió en los últimos meses alrededor de 918.000 barriles diarios (bpd) en el Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil junto con sus socios Hess y CNOOC. EFE

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