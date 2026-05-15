Héctor Cúper ofrece su máximo esfuerzo para «ganar todo» con Universitario

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Lima, 14 may (EFE).- El entrenador argentino Héctor Cúper se declaró este jueves «sorprendido» por el gran recibimiento y la expectativa que ha generado su fichaje por Universitario de Deportes, el vigente campeón del fútbol peruano, al que ofreció dar su máximo esfuerzo para cumplir con el objetivo de «ganar todo».

«La verdad que estoy bastante sorprendido con todo el recibimiento que hemos tenido y todo lo que pasa en las redes sociales, porque es impresionante, evidentemente eso marca la importancia de un club», señaló el entrenador durante la rueda de prensa en la que fue presentado como nuevo técnico de la U.

El estratega aseguró que junto a su comando técnico hará «todo lo posible» para obtener los objetivos del Universitario para este año, que pasan por alcanzar un histórico tetracampeonato, tras haber ganado los tres anteriores torneos nacionales.

«La exigencia para nosotros es muy fuerte, y también va a ser para el equipo, porque cuando estás en un grande tienes que trabajar a lo grande, que exigirte a lo grande», remarcó al señalar que ha revisado imágenes de las instalaciones de la U y del Estadio Monumental, el segundo más grande de Sudamérica, con capacidad para 80.000 personas.

Tras asegurar que eso «marca una magnitud» del reto que enfrenta, dijo que este sábado iniciará su trabajo con «optimismo, esfuerzo y máximo convencimiento».

«Somos conscientes de donde estamos, he andado por el mundo y he estado por lugares importantes, pero uno se da cuenta, muchas veces por cosas sencillas, de la magnitud de un club», agregó antes de ratificar que «el objetivo debe ser siempre el mayor: ganar todo».

Cúper también comentó que la negociación para su fichaje por Universitario «se hizo muy rápido», en 48 horas, y que comienza su trabajo «de cero, con una expectativa de cien».

Al presentarlo, el administrador de Universitario, Franco Velazco, afirmó que buscaron fichar a «un comando técnico que tenga las credenciales que puedan enrumbar, con trabajo, disciplina, esfuerzo, el objetivo que es el tetracampeonato».

«Por eso, para nosotros contar con la presencia del profesor Héctor Cúper y su comando técnico, es muy importante», acotó antes de destacar la prolongada trayectoria del entrenador, de 70 años, en torneos como la Liga de Campeones, las ligas de Italia y España, y en selecciones como Egipto, con la que fue mundialista en Rusia 2018.

Cúper reemplaza al entrenador español Javier Rabanal, quien dejó el cargo en la U hace tres semanas, en las que el equipo crema ha sido dirigido de manera interina por el nacional Jorge Araujo.

Tras haber quedado sin opciones en el actual Torneo Apertura, la U está obligada a ganar el Clausura para mantener su objetivo de alcanzar el tetracampeonato, además de salvar los resultados en el grupo B de la Copa Libertadores, en el que este miércoles visitará al Nacional uruguayo, ya con Cúper en el banco. EFE

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