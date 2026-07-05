Haaland agua la fiesta de la afición brasileña

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Río de Janeiro, 5 jul (EFE).- El centrodelantero Erling Haaland, con dos goles en los once últimos minutos del tiempo reglamentario, aguó la fiesta que la afición brasileña montó para festejar la que sería su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

Los dos goles del gigante ariete, con los que Noruega se impuso por 2-1 en el partido por octavos de final y eliminó a Brasil del Mundial, cayeron como un balde da agua fría entre los cerca de 5.000 hinchas que se reunieron este domingo en la playa de Copacabana, en una de las muchas fiestas para aficionados montadas en todo el país.

Pese al día frío y bastante nublado del invierno austral en Río de Janeiro, la afición llegó temprano a la playa más emblemática de Brasil y festejó durante gran parte del tiempo esperanzada en la clasificación.

Con prácticamente todos los participantes vestidos de verde y amarillo, antes del partido la multitud cantó en coro varias músicas, especialmente sambas, en una fiesta en la que destacaron el ondear de las banderas, los pitos de las cornetas y las caras de optimismo.

Ni el penalti desperdiciado por Bruno Guimaraes al comienzo del partido desanimó a los hinchas, que cantaron el himno nacional a todo pulmón y tenían preparada una gran fiesta con grupos musicales y cerveza.

Los brasileños congregados en Copacabana incluso montaron una coreografía al ritmo de ‘creu’, una antigua y popular canción de funk, como forma de provocar y de responder a la famosa coreografía de la remada vikinga con que los hinchas de Noruega animan a su selección.

Y el griterío y la agitación de banderas fue cada vez más intensa a cada jugada de peligro de Brasil o con la entrada a la cancha de ídolos como el juvenil Endrick y el veterano Neymar, el mayor goleador en la historia de la Canarinha.

Pero bastó que Haaland, en el minuto 79 de cabeza y en el minuto 90 con un potente disparo, pusiera a Noruega en ventaja de 2-0 para que las caras de alegría se convirtieran en rostros de espanto e incredulidad, y para que varios cayeran en lágrimas.

Ni el penalti anotado por Neymar ya en el minuto final de la prórroga volvió a animar a una afición atónita y desconsolada por la eliminación más prematura de Brasil en un Mundial desde 1990, cuando la Canarinha también cayó en octavos de final.

«Fue una demostración muy mediocre. Nuestra selección no entregó todo lo que tenía que entregar. Cabo Verde ante Argentina nos dio clases de lo que es derramar sangre en el partido, que fue lo que Brasil no entregó», afirmó un frustrado hincha brasileño en declaraciones a EFE en Copacabana.

«Sabíamos que no sería fácil y quedamos con ese sentimiento de derrota porque nadie le gusta perder. Triste pero no vamos a desistir nunca», afirmó igualmente a EFE Jessica, una aficionada que asistió al partido en otra concentración de hinchas en Sao Paulo y que dijo ya haber comenzado a soñar con el título en el próximo Mundial.

Las caras de tristeza en Copacabana fueron el factor común para la afición de un país que es cinco veces campeón mundial, pero que no vence un título desde 2002, hace 24 años, cuenta que ahora aumenta al récord de 28 años -su peor sequía- ya que tendrá que esperar mejor suerte en el Mundial de 2030. EFE

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