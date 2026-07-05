Haaland destroza a Brasil el día que Trump entró en juego en el Mundial

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Con doblete de su estrella Erling Haaland, Noruega acabó con el sueño brasileño del hexacampeonato, el día que el presidente estadounidense Donald Trump intervino para cambiar las reglas del Mundial en medio del torneo.

En un duelo dominado durante 80 minutos por los porteros de ambos equipos (el noruego Nyland incluso le paró un penal a Bruno Guimarães en el minuto 13), el delantero del Manchester City decidió el pase en dos acciones, primero con un potente cabezazo y luego de un zurdazo endemoniado (79′ y 90′).

«Es uno de los días más locos de la historia de Noruega», reaccionó Haaland tras el partido.

Con este doblete, Haaland suma ya 7 goles en este Mundial y empata con Lionel Messi y Kylian Mbappé en lo alto de la clasificación de máximos goleadores.

Neymar, entrado en juego en la segunda parte, recortó diferencias desde el punto penal en el descuento, sin tiempo para nada más.

– Empatado con Messi y Mbappé –

El Brasil de Carlo Ancelotti firma así la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales (tres victorias y dos empates), enfrentarán el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra, que chocan este domingo en el Estadio Azteca.

La debacle brasileña llegó unas horas después de que el Mundial se viera alterado por la decisión inédita de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun, expulsado en la ronda anterior, con lo que el delantero estadounidense podrá enfrentarse el lunes a Bélgica en Seattle.

Una fuente cercana a la Casa Blanca confirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que el presidente Donald Trump llamó al patrón de la FIFA Gianni Infantino, el pasado miércoles nada más acabar el partido del Team USA, para pedirle que revisara la expulsión.

– Trump llama a Infantino –

Trump celebró también la decisión en su plataforma Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!», escribió poco después de anunciarse la medida.

Ambos dirigentes han dado muestras en el pasado de su gran proximidad e Infantino, incluso, fue el único mandamás deportivo (junto a Dana White, el jefe de la potente UFC, el campeonato de Artes Marciales Mixtas) en asistir a la toma de posesión de Trump.

Tras conocerse la decisión, la federación belga se mostró «asombrada» por la decisión que «contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición».

La RBFA, que estudia recurrir la decisión, recordó que el «Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial».

En conferencia de prensa, el seleccionador belga Rudi Garcia calificó la decisión de inocentada: «No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa», dijo en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en muchos países europeos.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con 3 tantos, fue expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival: «Nunca fue una roja, hubo un error y un castigo demasiado grande para una acción involuntaria», defendió este domingo el DT Mauricio Pochettino.

– Inglaterra vuelve al Azteca –

En lo deportivo, el superdomingo mundialista se completará con el regreso de Inglaterra al estadio Azteca, 40 años después de que Argentina eliminase en octavos de final del Mundial 1986 a los ingleses con los dos goles más famosos de Diego Maradona, «la mano de Dios» y «el Gol del Siglo».

«Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. Jugamos contra México en el Azteca», se entusiasmó el seleccionador inglés, Thomas Tuchel.

México contará con la altitud (2.240 metros), la confianza del invicto y, sobre todo, con el apoyo del público que llenará el Azteca para lograr algo que nunca ha hecho hasta ahora: ganar el quinto partido de un Mundial.

Las cuatro primeras victorias en el torneo, sin encajar además ni un gol, ha llevado a los aficionados mexicanos a ilusionarse con algo grande. «¿Y si sí?», se ha convertido en el lema de la revuelta.

El mayor problema para los anfitriones será Harry Kane. El capitán inglés ha marcado ya cinco goles en el torneo y fue la clave en la remontada 2-1 contra la RD Congo en la eliminatoria anterior, con un doblete.

«Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil», dijo el delantero del Bayern Munich, «pero si queremos ser campeones del mundo, debemos enfrentar los juegos difíciles».

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