Haaland destroza a Brasil y se cita con Inglaterra, el día que Trump entró en juego en el Mundial

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Con doblete de su estrella Erling Haaland, Noruega acabó con el sueño brasileño del hexacampeonato, y se cita en cuartos con Inglaterra, que ganó 3-2 a México en el Azteca, el día que el presidente estadounidense Donald Trump intervino para cambiar las reglas del Mundial en medio del torneo.

En un duelo dominado durante 80 minutos por los porteros de ambos equipos (el noruego Nyland incluso le paró un penal a Bruno Guimarães en el minuto 13), el delantero del Manchester City decidió el pase en dos acciones, primero con un potente cabezazo y luego de un zurdazo endemoniado (79′ y 90′).

«Es uno de los días más locos de la historia de Noruega», reaccionó Haaland tras el partido.

Con este doblete, Haaland suma ya 7 goles en este Mundial y empata con Lionel Messi y Kylian Mbappé en lo alto de la clasificación de máximos goleadores.

Neymar, entrado en juego en la segunda parte, recortó diferencias desde el punto penal en el descuento, sin tiempo para nada más.

– Empatado con Messi y Mbappé –

El Brasil de Carlo Ancelotti firma así la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales (tres victorias y dos empates), enfrentarán el sábado en Miami a Inglaterra.

La debacle brasileña llegó unas horas después de que el Mundial se viera alterado por la decisión inédita de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun, expulsado en la ronda anterior, con lo que el delantero estadounidense podrá enfrentarse el lunes a Bélgica en Seattle.

Una fuente cercana a la Casa Blanca confirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que el presidente Donald Trump llamó al patrón de la FIFA Gianni Infantino, el pasado miércoles nada más acabar el partido del Team USA, para pedirle que revisara la expulsión.

– Trump llama a Infantino –

Trump celebró también la decisión en su plataforma Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!», escribió poco después de anunciarse la medida.

Ambos dirigentes han dado muestras en el pasado de su gran proximidad e Infantino, incluso, fue el único mandamás deportivo (junto a Dana White, el jefe de la potente UFC, el campeonato de Artes Marciales Mixtas) en asistir a la toma de posesión de Trump.

Tras conocerse la decisión, la federación belga se mostró «asombrada» por la decisión que «contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición».

La RBFA, que estudia recurrir la decisión, recordó que el «Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial».

En conferencia de prensa, el seleccionador belga Rudi Garcia calificó la decisión de inocentada: «No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa», dijo en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en muchos países europeos.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con 3 tantos, fue expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival: «Nunca fue una roja, hubo un error y un castigo demasiado grande para una acción involuntaria», defendió este domingo el DT Mauricio Pochettino.

– Adiós al sueño de México –

México tenía el sueño de ganar por primera vez en su historia el quinto partido en un Mundial y Jude Bellingham lo hizo añicos en dos minutos (36′ y 38′), los que tardó el centrocampista del Real Madrid en poner a Inglaterra con dos goles de ventaja y callar el estadio Azteca.

Julián Quiñones reavivó antes descanso el sueño de un Azteca que creía en la remontada, pero a la hora de juego remató Harry Kane tras anotar un penal cometido por el portero José Rangel sobre Anthony Gordon.

Para entonces, Inglaterra ya jugaba en inferioridad por la expulsión del defensa Jarell Quansah tras una fea entrada.

Kane volvió a ser protagonista por otro penal, pero esta vez por cometerlo al pegar una patada a un rival cuando trataba de despejar una pelota y Raúl Jiménez colocó el 3-2 a falta de 20 minutos para el tiempo reglamentado.

México lo intentó con centros al área desde todos lados, pero Inglaterra resistió en un Azteca al que no había vuelto desde la eliminación en octavos de final del Mundial 1986 ante la Argentina de Diego Maradona, con aquellos recordados goles del 10, el de la «mano de Dios» y el «Gol del Siglo».

«Me da tristeza por la gente pero creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo», dijo resignado el seleccionador mexicano Javier Aguirre.

«Ha sido un partido de locos», resumió por su parte Kane, casi sin voz por todo lo que había gritado durante el encuentro.

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