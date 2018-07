(it)

Sello postal en honor del papa Francisco 20 de junio de 2018 - 17:12 Swiss Post emitió una estampilla especial para conmemorar la visita que el papa Francisco efectúa a Suiza este jueves. Se trata de la primera visita del Pontífice argentino a la Confederación y la primera en 14 años de un máximo jerarca de la Iglesia Católica La edición especial muestra al papa sonriente y saludando con el trasfondo del emblemático ‘chorro de agua’ ginebrino. El sello está a la venta desde este jueves en coincidencia con la visita de Francisco. La agenda del papa en Suiza incluye una reunión con el presidente Alain Berset, la celebración de una misa con la participación estimada de 40 000 fieles y una histórica visita al Consejo Mundial de Iglesias (CMI).