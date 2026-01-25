Habitantes de Mineápolis desafían el frío y honran al hombre muerto a manos de federales

2 minutos

Washington, 24 ene (EFE).- Cientos de personas en la ciudad estadounidense de Mineápolis ignoraron las temperaturas bajo cero este sábado para honrar la memoria de Alex Pretti, el hombre que falleció hoy por los disparos de agentes federales en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump para arrestar migrantes en esta urbe.

Pese a que el termómetro no marcó por encima de -21 grados centígrados, habitantes de la ciudad marcharon y participaron en distintas ceremonias al aire libre en Mineápolis y la vecina Saint Paul, según informaron medios locales.

Una de las marchas concluyó con una vigilia a unas manzanas del lugar, el cruce entre la avenida Nicollet y la calle 26 Este, justo en donde el hombre fue abatido a tiros.

Muchos de los participantes portaron velas y pancartas condenando la muerte de Pretti, un enfermero de 37 años.

Fuerzas policiales, con el apoyo de la Guardia Nacional del estado de Minnesota han creado un perímetro cerrado al tránsito de varios bloques en torno al cruce donde murió el hombre.

Pretti falleció tras tratar de interponerse entre agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones.

En un momento dado, varios agentes rodearon al hombre y forcejearon con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando estaba en el suelo, según han mostrado numerosos videos del suceso que circulan por internet.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, ha acusado al hombre de «terrorismo doméstico» y aseguró que la víctima «atacó a los agentes» con «la intención de causar daño» y que estaba «blandiendo» el arma.

Sin embargo, en ninguno de los videos del incidente se ha podido ver a Pretti echando mano de un arma.

La muerte del enfermero ha supuesto el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. EFE

