El último control de seguridad al bar donde murieron 40 jóvenes en Crans-Montana fue en 2019

El duelo tras el incendio en Crans-Montana. Keystone / Jean-Christophe Bott

El bar en el que ocurrió la catástrofe por incendio en Crans-Montana fue inspeccionado por última vez en materia de protección contra incendios en 2019. Así lo acreditan documentos de las autoridades comunales. Todas las víctimas han sido identificadas.

11 minutos

SWI, RTS y agencias

Actualización informativa del martes t de enero sobre la tragedia en Crans-Montana, tras la cuarta conferencia de prensa por parte de las autoridades:

Las autoridades de la comuna de Crans-Montana lamentan «amargamente» la ausencia de control para la protección contra incendios en el bar Le Constellation desde 2019.

La comuna de Crans-Montana indica en su comunicado que se realizaron 1.400 controles contra incendios en el territorio comunal en el año 2025, lamentando «profundamente haber descubierto una falta en los controles periódicos del bar Le Constellation durante el período 2020-2025».

Máxima capacidad de 200 personas

El martes presentó los elementos fácticos que obran en su poder y que constituyen el expediente entregado el sábado 3 de enero al Ministerio Público (60 documentos). La investigación abarcó cerca de 60 años de archivos comunales. Estos documentos detallan todos los procedimientos administrativos relacionados con el bar, cuyos orígenes (1967) y transformación (2015) datan ambos de antes de la constitución de la comuna de Crans-Montana (2017).

Los informes mencionan un límite de capacidad de 100 personas para los locales de la planta baja y 100 personas para el sótano. En septiembre de 2025, una oficina externa especializada realizó un estudio acústico del bar «Le Constellation» y «confirmó el cumplimiento de las normas contra el ruido, sin detectar otros problemas», según la comuna.

Se dilucida la responsabilidad de la autoridad local

Las investigaciones iniciales sugieren que el incendio mortal que arrasó un bar en la estación suiza de Crans-Montana el 1 de enero comenzó cuando bengalas encendieron el techo. El fuego causó 40 muertes y 116 personas heridas.

«La justicia determinará la influencia que tuvo tal incumplimiento en la cadena de causalidad que condujo a la tragedia», subraya la autoridad local. La comuna añade que «asumirá toda la responsabilidad que la justicia determine». Asimismo, «continuará emprendiendo todo lo que esté a su alcance para que semejante tragedia no vuelva a ocurrir».

«Hubo negligencia por parte del operador del bar (…) Existía una cultura del riesgo desmedida que iba más allá de los controles realizados», declaró el martes ante los medios en Crans-Montana Nicolas Féraud, presidente de la comuna de Crans-Montana. «Esto puso en peligro a la clientela y al personal», afirmó.

Dijo que el Servicio de Seguridad de la comuna «nunca recibió ninguna alerta» en relación con problemas en el bar. También confirmó que había una puerta de emergencia en el sótano, sin poder precisar si estaba abierta, cerrada o bloqueada.

Domingo 4 de enero

Las 40 víctimas mortales del incendio de Crans-Montana han sido identificadas este domingo, informóEnlace externo la Policía Cantonal del Valais. Sus familias ya han sido informadas. (Ocho cuerpos fueron identificados el sábado y entregados a sus familias y este domingo se identificaron 32 cuerpos). La mitad tenía menos de 18 años.

Se trata de 22 personas de nacionalidad suiza (de entre 14 y 31 años) y entre ellas, una doble nacional franco-suiza de 24 años.

En total, son 18 personas de nacionalidad extranjera: Ocho francesas (de 14 a 39 años), y una de ellas, de 15 años, también con las nacionalidades de Israel y de Gran Bretaña. Seis italianas (de 15 y 16 años) y una de ellas (16) también con la nacionalidad de los Emiratos Árabes Unidos. Una persona belga (17 años); una, portuguesa (22 años); una, rumana (18 años) y una, turca (18 años).

Se ha previsto una jornada de duelo nacional el viernes 9 de enero, anunció el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en la prensa dominical.

Investigación penal

El sábado 3 de enero, las autoridades indicaron que los primeros elementos de la investigación, dirigida por el Ministerio Público del Valais, han llevado a la apertura de una investigación penal contra la pareja propietaria de este bar, indicaron este sábado la policía cantonal y el Ministerio Público valesano en un comunicadoEnlace externo conjunto.

Por otra parte, las autoridades municipales entregaron el expediente sobre los controles de seguridad efectuados en el bar Le Constellation, anunció este mismo sábado la fiscal general valesana, Beatrice Pilloud.

La causa: las investigaciones siguen

Tras el incendio ocurrido alrededor de la 1:30 a.m. del 1 de enero de 2026 se abrió de inmediato una investigación para esclarecer las causas del incidente que el presidente suizo Guy Parmelin ha calificado como «una de las peores tragedias de Suiza».

«Fue abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio. Todas las pistas son exploradas y ninguna es dejada al abandono. De las hipótesis, algunas se confirman hoy. Todo deja pensar que el fuego partió de velas incandescentes o fuegos de bengala que fueron puestas en la boca de botellas de champaña, situadas muy cerca del plafón que habría provocado un fuego muy rápido y general», señaló Béatrice Pilloud, procuradora general del Valais en la conferencia del viernes 2 de enero.

Esta es una de las imágenes que han circulado en los medios sociales y que forman parte de las pistas a seguir para concluir la razón del incendio que se cobró la vida de 40 personas en un bar en Crans-Montana, Suiza. Screenshot/X

Según los primeros elementos y testimonios recopilados, el incendio habría provocado una explosión y un fuego generalizado en el local. Velas pirotécnicas podrían estar en el origen del siniestro mortal. La investigación también debe centrarse en la instalación de espuma acústica que expandió el fuego en el techo. Se determinará si este material insonorizante cumplía con las normas y si fue el origen de la catástrofe.

Fotos y videos que circulan en línea y que muestran una rápida propagación del fuego en el techo del sótano del bar, recubierto con una espuma acústica, son parte de los elementos a analizar en la investigación.

«Para llegar a esos primeros resultados, hay videos que han sido obtenidos y analizados y personas cuyos testimonios han sido escuchados, entre las audiciones que se realizan actualmente», dijo Pilloud en el encuentro con la prensa que tuvo lugar en Sion.

>>>Testigos en Crans-Montana describen cómo lograron escapar del incendio en el bar ‘Le Constellation’ y comparten sus reacciones ante la tragedia:

La investigación también está verificando si la espuma aislante del techo del bar fue responsable de la rápida propagación del fuego. La pesquisa se centrará además en las renovaciones previas del local y los materiales utilizados, la disponibilidad de sistemas adecuados de extinción y rutas de escape, así como el número de personas que se encontraban en el bar cuando comenzó el incendio.

Ya el viernes la fiscal Béatrice Pilloud no descartaba la investigación para esclarecer la responsabilidad penal de estos hechos.

«Según los resultados de la investigación y a medida que se adopten las medidas de la instrucción y la investigación, existirá la posibilidad o no de examinar si hay una responsabilidad penal que implique a personas», afirmó Béatrice Pilloud ante la prensa.

«Si efectivamente este fuera el caso, y si estas personas siguen con vida, la instrucción se abrirá contra ellas por incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales por negligencia», anotó.

Este paso se ha dado este sábado con una instrucción penal abierta para la pareja propietaria del bar.

Cuarenta muertes y 119 personas heridas

En lo que respecta a las 40 personas fallecidas, su identificación continuó sin descanso y se anunció su conclusión el domingo pasadas las 20:00 horas de la noche. Fue «la prioridad absoluta de la policía cantonal», declaró el jefe de la policía valesana, Frédéric Gisler desde el viernes.

El balance del violento incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo es actualmente el siguiente: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría de gravedad.

Identificación de las personas heridas

La mayoría de las personas heridas han podido ser formalmente identificadas. Casi tres cuartas partes son suizas (71), seguidas por 14 francesas, 11 italianas, cuatro serbias, una bosnia, una polaca, una belga, una polaca, una portuguesa y una de Luxemburgo.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, se desplazó el viernes a Crans-Montana junto con el presidente del Gobierno valesano, Mathias Reynard. Saludó la cooperación «muy positiva» con Suiza.

Se mantiene la línea de ayuda para las familias afectadas y para dar testimonio: + 41 848 112 117.

También se ha agradecido a todas aquellas personas que apoyaron con las tareas de rescate de las personas afectadas. Entre ellas, hay un joven, seguro de entre muchos, que tendió su mano a esta joven para salir del bar:

Atención hospitalaria internacional

El viernes también se indicó que 50 personas heridas reciben ya o recibirán atención en hospitales especializados en otros países europeos. Varias personas ya han sido transferidas a centros especializados para quemaduras extremas en Francia, Italia, Bélgica o Alemania.

Debido al elevado número de las y los pacientes que sufren quemaduras graves tras la tragedia de Crans-Montana y teniendo en cuenta la duración del tratamiento, que debería prolongarse durante varios meses, Suiza, pese a contar con unidades especializadas en los hospitales universitarios de Lausana y Zúrich, no dispone de las capacidades suficientes para una atención a largo plazo, indica un comunicadoEnlace externo de la Oficina Federal de la Protección a la Población del Gobierno de Suiza. Estas transferencias se han catalogado como médicamente urgentes.

Crans-Montana, centro de la pesadilla

La localidad de Crans-Montana, un municipio de menos de 11.000 habitantes en una meseta sobre la ciudad de Sierre (en francés; y Siders, en alemán) en el cantón suizo del Valais en el suroeste del Suiza, ha sido el centro de esta tragedia que ha recorrido el mundo entero a través de los medios sociales y los medios de comunicación.

Situada a 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar es sobre todo conocida por sus vistas al Cervino en el corazón de los Alpes suizos y sus competiciones de esquí. También es un destino muy recurrido por el turismo, sobre todo nacional, y no solo en invierno, por sus rutas de senderismo y sus paisajes.

La población de Crans-Montana sin el pasaporte suizo ocupa el 36,28 % del total (3.808 de 10.496, según cifrasEnlace externo de 2024 de la Oficina Federal de Estadísticas). El bar donde ocurrió el siniestro, Le Constellation, se ubica en la Calle Central de la localidad.

Crans-Montana es un poblado en el suroeste de Suiza, en la parte francófona del país y es un destino turístico frecuentado por turismo nacional e internacional. SWI/Map.geo

Adaptación informativa, Patricia Islas. Este artículo, publicado el 2 de enero tras la tercera conferencia de prensa sobre el caso, ha sido actualizado el sábado 3 de enero y el domingo 4 de enero a las 20:30 horas. Más información sobre esta tragedia en Crans-Montana en estos artículos:

