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En Suiza, se cambia de casa cinco veces de media a lo largo de la vida

Los suizos se mudan de casa una media de cinco veces a lo largo de su vida.
Los suizos se mudan de casa una media de cinco veces a lo largo de su vida. Keystone-SDA

En Suiza, la gente cambia de casa cinco veces de media a lo largo de su vida. Y, pese a la escasez de vivienda, solo la mitad tarda más de tres meses en encontrar una nueva.

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Keystone-SDA

Estas son las dos principales conclusiones de una encuesta realizada por el portal inmobiliario Newhome, en la que participaron 1.273 personas residentes en Suiza de entre 18 y 79 años.

De media, las personas encuestadas se han mudado 4,9 veces a lo largo de su vida. Un tercio lo ha hecho como máximo dos veces; el 41%, entre tres y cinco veces, y el 32%, más de cinco. Como era de esperar, entre las personas menores de 29 años es especialmente elevado el porcentaje de quienes nunca se han mudado o solo lo han hecho una vez.

Comprar una vivienda fue el principal motivo de la mudanza para una de cada tres personas. El 24% señaló un cambio en su situación sentimental y el 27%, cambios en sus circunstancias familiares como motivo de su última mudanza. Es menos frecuente buscar una nueva vivienda por un cambio de trabajo o por motivos de estudios (19%).

La encuesta también revela diferencias entre regiones. Por ejemplo, encontrar vivienda es más fácil en el cantón del Tesino, en el sur de Suiza, que en otras zonas: el 35% de las personas encuestadas encontró una en menos de un mes. En el conjunto del país, sin embargo, una de cada diez tuvo que buscar durante más de un año, un porcentaje que asciende al 18% entre las personas de 45 a 59 años.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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