¿Se cumplieron las reglas de acceso para menores de edad en el bar de Crans-Montana?

Apenas una de las muchas interrogantes en la tragedia del bar Le Constellation, en Crans-Montana. Entre las víctimas mortales que provocó el incendio se encuentran menores de 14 y 15 años de edad. Las investigaciones deberán determinar si el local cumplió con los controles de edad y acompañamiento exigidos por ley. Pero, ¿qué dice exactamente la legislación al respecto?

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

En Suiza no hay una ley federal que unifique la edad de acceso a bares o discotecas. Cada cantón define sus propias reglas de protección de menores, lo que genera variaciones entre regiones. Sin embargo, hay un patrón común: la edad clave suele ser los 16 años de edad para permitir la entrada sin acompañamiento adulto.

En el cantón del Valais, donde ocurrió la tragedia, la ley establece que:

Los menores de 16 años no pueden permanecer en un bar por la noche sin estar acompañados por un adulto con autoridad legal (al menos uno de los progenitores, un representante legal u otra persona mayor autorizada). Esta obligación entra en vigor a partir de las 22:00 horas.

Los responsables del establecimiento tienen la obligación de verificar la edad y garantizar que los menores cumplan las condiciones de acompañamiento.

En caso de incumplimiento, pueden enfrentar multas de hasta 50.000 francos y hasta la revocación de la licencia del local.

Pero este es apenas uno de los asuntos a dilucidar en el caso, de gran interés mediático a escala internacional.

