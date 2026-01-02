Velas pirotécnicas, posible causa del incendio que provocó 40 muertes en Crans-Montana, Suiza

El duelo tras el incendio en Crans-Montana. Keystone / Jean-Christophe Bott

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

En la tercera conferencia de prensa tras la tragedia en el centro turístico de Crans-Montana, en el Valais, cantón en el sur de Suiza, se ha reiterado que las investigaciones continúan para elucidar las causas del drama que provocó la muerte e 40 personas y 119 personas heridas, la mayoría, de gravedad.

3 minutos

SWI, RTS y agencias

La causa: siguen las investigaciones

Se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Según los primeros elementos y testimonios recopilados, el incendio habría provocado una explosión y un fuego generalizado en el local. Velas pirotécnicas podrían estar en el origen del siniestro mortal.

«Fue abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de este incendio. Todas las pistas son exploradas y ninguna es dejada al abandono. De las hipótesis, algunas se confirman hoy. Todo deja pensar que el fuego partió de velas incandescentes o fuegos de bengala que fueron puestas en la boca de botellas de champaña, situadas muy cerca del plafón que habría provocado un fuego muy rápido y general», señaló Béatrice Pilloud, procuradora general del Valais en la conferencia de este viernes.

Para llegar a esos primeros resultados, hay videos que han sido obtenidos y analizados y personas cuyos testimonios han sido escuchados, entre las audiciones que se realizan actualmente, dijo Pilloud en el encuentro con la prensa que tuvo lugar en Sion.

El Ministerio Público pone todo en obra para esclarecer las circunstancias de este evento dramático, advirtió.

Por otra parte, la fiscal Béatrice Pilloud no descartó que se examine tras los resultados de la investigación la responsabilidad penal de estos hechos.

«Según los resultados de la investigación y a medida que se adopten las medidas de la instrucción y la investigación, existirá la posibilidad o no de examinar si hay una responsabilidad penal que implique a personas», afirmó Béatrice Pilloud ante la prensa.

«Si efectivamente este fuera el caso, y si estas personas siguen con vida, la instrucción se abrirá contra ellas por incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales por negligencia», anotó.

Cuarenta muertes y 119 personas heridas

En lo que respecta a las 40 personas fallecidas, su identificación continúa sin descanso; es la prioridad absoluta de la policía cantonal», declaró el jefe de la policía valesana, Frédéric Gisler este viernes.

El balance del violento incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo es actualmente el siguiente: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría de gravedad.

Identificación de las personas heridas

La mayoría de las personas heridas han podido ser identificadas. Entre ellas se cuentan 71 personas de nacionalidad suiza, 14 con la nacionalidad francesa, 11 de Italia, 4 de Serbia, una persona de Bosnia, una de Bélgica, una de Luxemburgo, una, polaca y una, portuguesa. La nacionalidad de otras 14 personas aún no ha sido establecida.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, se desplazó el viernes a Crans-Montana junto con el presidente del Gobierno valesano, Mathias Reynard. Saludó la cooperación «muy positiva» con Suiza.

Se ha habilitado una línea de ayuda para las familias: 0848 112 117

Atención hospitalaria internacional

Este viernes también se ha informado que 50 personas reciben ya o recibirán atención en hospitales especializados en otros países europeos de aquí al domingo próximo. Varias personas ya han sido transferidas a centros especializados para quemaduras extremas en Francia, Italia, Bélgica o Alemania.

Mostrar más

Mostrar más Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana Este contenido fue publicado en La cooperación, relevante para atender a las personas heridas en el incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza. leer más Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana

Mostrar más

Mostrar más Cuarenta personas fallecidas en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza Este contenido fue publicado en Alrededor de cuarenta personas perdieron la vida y otras 115 están gravemente heridas a causa del incendio ocurrido en un bar de la conocida estación turística de Crans-Montana, en el cantón del Valais en Suiza. leer más Cuarenta personas fallecidas en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza

Mostrar más

Mostrar más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar Este contenido fue publicado en El balance de víctimas no ha variado – 40 muertos y 115 heridos graves – pero podría aumentar, según un funcionario suizo. leer más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar

Mostrar más

Mostrar más Posición suiza Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana Este contenido fue publicado en La televisión pública suiza recopiló testimonios directos de personas que estuvieron allí esa noche. Las autoridades investigan qué provocó esta tragedia. leer más Testimonios de primera mano del incendio en Crans-Montana

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI