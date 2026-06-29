Habrá «cero impunidad» para exdirector de Pemex tras denuncia de su mujer, dice Sheinbaum

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que habrá «cero impunidad» y caerá «todo el peso de la ley» ante la investigación abierta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja, María Felicia Jiménez, denunció maltratos y agresiones.

«Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este (…) Que no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido y entonces se aplica algo distinto. Se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos (estado mexicano) determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso», indicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum reaccionó así al ser consultada por un video fechado en marzo de este año que se viralizó el viernes y en el que se observa al entonces director de Pemex golpeando a su esposa.

Al ser cuestionada por este caso, la presidenta mexicana explicó que la Secretaría de las Mujeres está en contacto con la víctima, al tiempo que aclaró que el exfuncionario señalado ya no forma parte de su Administración porque «yo no había firmado» su nombramiento al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

«Apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces que se le retire del cargo», apuntó.

Asimismo, descartó la posibilidad de que Rodríguez pueda ser nombrado en alguna otra responsabilidad en el Ejecutivo federal.

«Cero impunidad a la violencia contra las mujeres», insistió.

Por ello, Sheinbaum defendió que la ley «es igual para todos» porque es «garantista», a la vez que aclaró que, por el momento, ella no ha hablado «personalmente» con la mujer del antiguo responsable de Pemex.

«En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia», denunció la presunta víctima al publicar el video en sus redes sociales.

En este mismo mensaje pidió medidas de protección para ella y sus hijos y advirtió: «Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda presidenta».

El polémico video se publica casi un mes después de que Rodríguez abandonó la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda. EFE

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