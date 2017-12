Derechos de autor

Hace 2017 años... 25 de diciembre de 2017 - 11:00 ...nacía el Niño Jesús, en un portal de Belén. En muchos hogares cristianos a través de Suiza y del planeta, entre tradiciones y nuevas costumbres, se celebra ese enorme acontecimiento. Le invitamos a repasar algunos aspectos de esta temporada tan especial destacados a través de los últimos años por swissinfo.ch: La ‘Ubersitz’, tradición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, permite el retorno de los espíritus al mundo de los vivos. En 2016 paseamos entre unos y otros en el pueblo de Meiringen, Oberland bernés. Es realmente una pena que, al concluir las fiestas decembrinas, el arbolito que iluminó el hogar y contribuyó al ambiente navideño vaya a dar a la basura. Los Christen idearon una fórmula para evitarlo y de la que le hablamos en 2015. Elemento navideño por excelencia: las galletas. En 2014, en el Rüebli-Träaff, hogar para personas con discapacidad, la actividad en esta época era intensa. También en 2014, y con el apoyo de nuestros archivos, lanzamos una mirada al pasado, a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando la amenaza nazi obligaba a muchos soldados suizos a pasar la Navidad lejos de su hogar, en los “reductos” de montaña. En un día como hoy, en el principio de los tiempos, nacía el Redentor del mundo en un portal de Belén. Año con año y a través de todo el planeta, en los hogares cristianos, en las iglesias, los museos, plazas públicas… se reproduce el escenario del Nacimiento del Niño Jesús. En 2013 esto sucedía en Balerna: Figuras obligadas en los belenes, junto a la Sagrada Familia, las vaquitas, los borregos, los burros y otros animalitos. La empresa Trauffer, productora de esa fauna en madera, cumplió 75 años en 2013. Y también del Nacimiento del Niño Jesús, una mirada a la exposición del Museo de Zúrich en 2012, pero con algunas recreaciones de los siglos XVII y XVIII. Fuente inagotable de inspiración, la Navidad ha quedado impresa en miles de lienzos a través de todos los tiempos. He aquí una pequeña muestra, publicada por swissinfo.ch en 2012. Y, por supuesto, hablar de Navidad es también hablar de los mercados navideños y en Suiza abundan. En 2011, nuestra memorable colega, Raffaella Rosello, produjo este testimonio.