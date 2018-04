«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

El primer viaje vía LSD 16 de abril de 2018 - 15:22 El 16 de abril de 1943, Albert Hofmann vio de repente “un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias con juegos de colores intensos y caleidoscópicos”. Hofmann, que entonces era científico de la compañía farmacéutica Sandoz, con sede en Basilea, había experimentado accidentalmente el primer viaje con LSD después de tocar una pequeña dosis de la sustancia. Tres días más tarde, Hofmann tomó intencionadamente una pequeña cantidad de LSD y comenzó a viajar nuevamente. Le pidió a su asistente de laboratorio que lo escoltara a casa (una prohibición del uso de los automóviles en tiempos de guerra significaba que tenía que usar su bicicleta). En el camino se puso muy ansioso, pensó que su vecino era una bruja malvada, pensó que él mismo se estaba volviendo loco y llamó al médico. Para cuando llegó el doctor, Hofmann se había calmado y disfrutaba de “explosiones de fuentes de colores”. Los fanáticos del LSD han nombrado el 19 de abril Día de la Bicicleta para conmemorar el primer viaje deliberado.