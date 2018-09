Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Advertencia climática en Pirineos españoles 06 de septiembre de 2018 - 09:55 Hace más de 50 millones de años, el calentamiento global causó inundaciones extremas y perturbaciones del paisaje, según investigadores de la Universidad de Ginebra (UNIGE) que describen como preocupantes esas lecciones. Un estudio publicado en la más reciente edición de ‘Scientific Reports’ revela que la Tierra experimentó un “episodio excepcional” de calentamiento global hace 56 millones de años, con un aumento de la temperatura promedio de 5 a 8 grados centígrados durante un período de 10 000 a 20 000 años, “muy poco tiempo en una escala geológica”. Con base en el análisis de sedimentos de la vertiente sur de los Pirineos, los investigadores de la UNIGE midieron el impacto de ese calentamiento sobre los desbordamientos de los ríos y los paisajes circundantes. Concluyeron que las consecuencias fueron graves, con paisajes verdes convertidos en llanuras áridas y pedregosas. “Los Pirineos españoles ofrecen sedimentos que nos permiten observar los antiguos canales fluviales y determinar su tamaño”, explicó la UNIGE en un comunicado publicado el jueves. “Gracias a la relación directa entre el tamaño de los guijarros y la pendiente de los ríos, los investigadores pudieron calcular su velocidad de flujo y descarga. Por lo tanto, han desvelado toda la historia de estos ríos y la de los cambios espectaculares que los han afectado”. El director del estudio, Sébastien Castelltort, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UNIGE, subraya una “obvia analogía” con el calentamiento global actual. “Hay lecciones que aprender de ese evento, más aún cuando el aumento de las temperaturas que estamos presenciando parece ser mucho más rápido”. El estudio, apoyado por Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS), fue realizado en colaboración con investigadores de las universidades de Lausana, Utrecht, Western Washington y Austin.