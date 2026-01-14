Hachette retira polémico manual educativo que denomina «colonos judíos» a víctimas del 7-O

París, 14 ene (EFE).- La editorial francesa Hachette decidió este miércoles retirar un libro de texto criticado por el presidente francés, Emmanuel Macron, al calificar a las víctimas israelíes de los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023 de «colonos judíos».

La sección Hachette Livre anunció hoy la retirada de tres libros de texto titulados ‘Objectif Bac Terminal’, destinados a ayudar a los alumnos a preparar los exámenes de selectividad franceses, que dan acceso a la universidad.

En un comunicado de prensa, la editorial dijo comprender la «conmoción» suscitada y pidió disculpas por ese contenido «erróneo» presente en una página de esos libros, y que trata de esclarecer con una investigación interna.

El jefe de Estado francés había criticado este miércoles esos libros por su contenido «intolerable» al «falsificar» los hechos acaecidos en Israel.

Pero fue la Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) quien lanzó la voz de alarma anoche sobre el contenido del citado manual.

La polémica cita es la siguiente: «En octubre de 2023, tras la muerte de más de 1.200 colonos judíos en una serie de ataques de Hamás, Israel decide reforzar su bloqueo económico e invadir gran parte de la Franja de Gaza, lo que desencadena una grave crisis humanitaria en la región».

«¿Es demasiado pedir a una editorial de renombre que evite este tipo de retórica confusa y negacionista?», se preguntó la LICRA en un mensaje en sus redes sociales.

El 7 de octubre de 2023, comandos de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes en Israel que causó la muerte de más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza, que causó más de 70.900 muertes en dos años, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y considerado fiable por la ONU. EFE

