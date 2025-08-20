The Swiss voice in the world since 1935

Hacienda confirma venta de negocios de entidades financieras mexicanas vetadas por EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco e Intercam, entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.

Dichas instituciones están intervenidas de forma temporal por el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio, mientras las autoridades estadounidenses han extendido al próximo 20 de octubre la decisión de veto.

En el caso de CIBanco, Hacienda precisó -en un comunicado oficial- que se optó transferir su negocio fiduciario al Grupo financiero Multiva, “tras un proceso de evaluación de distintas alternativas”.

«Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, señaló la Secretaría.

Por su parte, la SHCP de México detalló que Kapital Bank adquirirá activos de Intercam Banco y de diversas entidades que integran el grupo financiero, lo que “permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores”.

La cartera de Hacienda subrayó que ambas operaciones aseguran la permanencia de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito.

“Diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano”, destacó la dependencia en su nota.

El Gobierno mexicano señaló que las autoridades financieras continuarán supervisando las transacciones para garantizar una transición ordenada y transparente.

El Ejecutivo también agradeció a los clientes y al público por la confianza depositada en el sistema bancario nacional.

“Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, concluyó la Secretaría mexicana de Hacienda. EFE

jsm/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR