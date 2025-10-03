The Swiss voice in the world since 1935
Hacienda rumana expropia al expresidente Ionannis una casa que compró ilegalmente en 1999

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bucarest, 3 oct (EFE).- La Hacienda rumana ha anunciado este viernes que ha cambiado la cerradura y ha tomado oficialmente posesión de un inmueble del que el expresidente Klaus Iohannis fue propietario durante 16 años, tras dictaminar un juez que la adquisición del edificio fue ilegal.

La apropiación del edificio, en el que Iohannis nunca residió, ejecuta una sentencia judicial de 2017 que estableció que el edificio pertenece al Estado porque quien se la vendió no era el dueño legítimo.

Al no haber herederos legales de los propietarios originales, el Estado se ha convertido en propietario.

Además, la Agencia Nacional de Administración Fiscal, la Hacienda rumana, notificó el pasado agosto a Iohannis que debe pagar un millón de euros que ingresó por alquilar el edificio, así como en concepto de multas e intereses.

El edificio está situado en el centro de Sibiu, la ciudad en el centro del país donde el presidente nació en 1959 y de la que fue alcalde 14 años.

Ionannis, que fue presidente entre 2014 y el pasado febrero, y su esposa adquirieron la mitad del edificio en 1999 a una persona que utilizó documentos falsos para presentarse como el único heredero de los propietarios originales, a los que la dictadura comunista había expropiado el edificio en la década de 1960.EFE

EFE

