Haftar se compromete a apoyar la hoja de ruta política para Libia ante la misión de la ONU

2 minutos

Argel, 7 sep (EFE).- El mariscal libio Jalifa Haftar -que controla la parte este y sur del país- expresó este domingo su compromiso ante la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, de apoyar la hoja de ruta política presentada ante el Consejo de Seguridad para poner fin a la transición en Libia que comenzó en 2011.

Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio (LNA, de sus siglas en inglés), y su hijo Saddam Haftar, comandante adjunto, mostraron su disposición para avanzar hacia la celebración de elecciones «a través del diálogo y las consultas inclusivas», informó la UNSMIL en un comunicado.

También abordaron la situación de seguridad en Trípoli, controlada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que vive una alta tensión por la movilización armada de las milicias, y subrayaron «la importancia de la desescalada» para «impedir el estallido de más conflictos».

El pasado jueves, el Grupo de Trabajo de Seguridad del proceso de Berlín -que agrupa a la UNSMIL, la Unión Africana, Francia, Italia, Turquía y Reino Unido- llamó a solucionar «pacíficamente» la situación.

Los participantes valoraron los esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre el GUN, liderado por Abdelhamid Dbeiba y la poderosa milicia Rada que controla el distrito de Souq Al Juma en la capital, el aeropuerto internacional de Mitiga y la cárcel de la zona.

El Consejo de Seguridad de la ONU, que expresó recientemente su preocupación por la «frágil» situación de seguridad, llamó a las instituciones libias a trabajar de manera «integra» y «transparente» y a «acelerar» el proceso político para garantizar la estabilidad y seguridad permanentes. EFE

