Haití alerta de que el cambio climático «es una amenaza existencial» para pequeños Estados

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El miembro del Consejo Presidencial de Transición de Haití Smith Augustin advirtió este viernes de que «para los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo el cambio climático es una amenaza existencial», durante su intervención en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP30.

En la reunión de Belém (Amazonía brasileña), Augustin recordó que «el calentamiento global es producido por actividades humanas» y que «las industrias contaminantes son la principal fuente de gases de efecto invernadero», al tiempo que lamentó que «desgraciadamente son los países del sur las grandes víctimas de un fenómeno que ellos no han creado».

En ese sentido, subrayó que los países en desarrollo y en particular los pequeños Estados insulares no podrán adaptarse al calentamiento global sin una «solidaridad internacional sincera y activa».

Augustin alertó de que, «si no se hace nada al respecto» del calentamiento global, «ciudades costeras e incluso islas enteras podrían desaparecer en las próximas décadas».

«Si llegamos a perder nuestro territorio, perderemos nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura. Los riesgos ya son reales», aseguró.

Consecuencias en Haití

Destacó que Haití es uno de los países más vulnerables al cambio climático, «ocupa el primer lugar en el índice mundial de riesgo climático y el tercer lugar en el índice de riesgo climático a largo plazo».

«Haití se enfrenta a la sequía, las inundaciones, la salinización de los suelos, la erosión de su biodiversidad y una disminución del rendimiento agrícola», indicó.

Augustin también recordó que el paso del huracán Melissa, la semana pasada, causó la muerte en Haití de 47 personas, además de 17 desaparecidos, y ocasionó daños materiales considerables en el sur y el oeste del país.

«El Consejo Presidencial de Transición expresa su más sentido pésame a las víctimas haitianas y está implementando un plan de respuesta adaptado a las pérdidas y necesidades», detalló.

«Los huracanes, cada vez más violentos, devastan el país», señaló Augustin, quien también expresó la solidaridad de Haití con los demás pueblos afectados por el huracán Melissa. EFE

