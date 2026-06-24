Haití anuncia un foro de inversiones para impulsar la reconstrucción con apoyo de la UE

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Puerto Príncipe, 24 jun (EFE).- Haití celebrará un Foro Nacional de Inversiones el próximo lunes 29 de junio en Puerto Príncipe, organizado en conjunto con la Delegación de la Unión Europea (UE) en el país, con el objetivo de impulsar una reconstrucción sostenible e inclusiva en la que el sector público y privado desempeñen el papel central.

La cita busca posicionar a Haití de «forma duradera» como «socio de referencia de la UE» bajo la iniciativa Global Gateway de Bruselas que, con una capacidad de movilización de 400.000 millones de euros para 2027, está orientado a promover alianzas sostenibles y apoyar la realización de proyectos estructurales, como la rehabilitación de puertos y aeropuertos y el desarrollo de energías renovables y zonas francas.

El plan Global Gateway también está centrado en el desenvolvimiento de la economía azul, la agricultura y el sector agroalimentario, detalló este martes la Delegación de la UE en Haití.

La reunión, a la que asistirá el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y la embajadora de la UE en el país, Hélène Roos, abarcará ejes prioritarios, como son el sector de los transportes y logística, con puertos, aeropuertos, corredores logísticos y conectividad regional; la energía e industrias extractivas, en especial, la electrificación, la transición energética y el aprovechamiento del potencial minero; la agricultura y el sector agroalimentario, con sus cadenas de valor, ecología y mercados.

El cierre del acto contará con la participación del embajador de España en Haití, Marco Antonio Peñín Toledano, y su homólogo francés, Antoine Michon.

Este primer Foro Nacional de Inversiones surge después de que las asociaciones patronales del sector privado haitiano hayan manifestado su deseo de establecer una «colaboración operativa» con la Unión Europea con el fin de impulsar una reconstrucción sostenible e inclusiva, indicó la Delegación de la UE.

En el evento también se espera la participación del sector privado haitiano y de empresas europeas, y estarán presentes socios financieros europeos, en particular el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo dedicada al sector privado.

Haití es una nación sumida en la pobreza que enfrenta desde hace años una crisis generalizada que se ha agudizado por la violencia extrema de pandillas que dominan amplios espacios, especialmente en la capital, donde bandas armadas controlan el 75 % del territorio. EFE

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