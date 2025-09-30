The Swiss voice in the world since 1935
Haití aplaude resolución de la ONU que establece fuerza para eliminar las bandas armadas

Puerto Príncipe, 30 sep (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, aplaudió el voto favorable dado este martes por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para establecer una fuerza de eliminación de las bandas armadas que siembran el terror en el país.

Saint-Cyr expresó su «gratitud a los miembros del Consejo» que han dado apoyo a esta iniciativa y, en especial, a los Estados Unidos y Panamá, los promotores de este plan, indicó la Cancillería haitiana en un comunicado.

