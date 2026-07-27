Haití aplaza al 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones generales

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Puerto Príncipe, 27 jul (EFE).- El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití anunció este lunes un nuevo calendario electoral que fija para el 13 de diciembre próximo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución, todo ello previsto inicialmente para el 30 agosto.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, junto con las votaciones para las colectividades territoriales, fue programada para el 21 de febrero de 2027, mientras que los resultados definitivos de las elecciones locales se publicarán el 12 de marzo de ese año.

No obstante, el organismo precisó que el cumplimiento del calendario dependerá de que exista un nivel de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para organizar los comicios en este país, que no celebra elecciones desde hace una década.

El Consejo Electoral Provisional afirmó en un comunicado que la celebración de los comicios constituye una «responsabilidad compartida» que requiere el compromiso del Gobierno, de los actores políticos y de la comunidad internacional, y reiteró que organizará el proceso con criterios de independencia, transparencia e imparcialidad.

El primer ministro haitiano, Didier Fils-Aimé, ya había advertido en abril pasado que se celebrarán elecciones cuando hayan acabado con las bandas armadas, una declaración que ya hacía temer el aplazamiento de los comicios.

«Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población. Acabaremos con las bandas. Recuperaremos los territorios. Después, prepararemos el país para la celebración de elecciones. Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste», declaró entonces Fils-Aimé durante una ceremonia pública.

Las últimas elecciones celebradas en el país tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020.

Desde entonces, la nación caribeña carece de autoridades elegidas por voto popular, ya que quienes ejercen actualmente el poder fueron designados y no elegidos en las urnas.

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad, que solo en el primer semestre de este año dejó más de 2.300 muertos, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en septiembre del año pasado sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS) por la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión que podrá estar integrada por hasta 5.500 efectivos, entre militares y policías. EFE

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