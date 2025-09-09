The Swiss voice in the world since 1935

Haití apoya que la misión de seguridad se transforme en fuerza de represión contra bandas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Puerto Príncipe, 9 sep (EFE).- El Gobierno haitiano expresó este martes su «firme apoyo» a una iniciativa impulsada por países como Estados Unidos para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada en el país desde el año pasado, en una Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), dotada de un mandato reforzado y operativo.

«Esta evolución, esperada por la población haitiana, representa un paso decisivo para apoyar la autoridad del Estado, proteger a las comunidades y contribuir a la estabilidad nacional y regional», declaró el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado.

El jefe del Gobierno participó este martes, por videoconferencia, en una reunión de alto nivel con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que recordó que la situación actual exige respuestas adecuadas a la magnitud de los retos en materia de seguridad.

La transformación de la MSS en una fuerza de represión «también constituirá una ventaja importante para que Haití pueda organizar elecciones democráticas lo antes posible, reforzando así la gobernanza y la legitimidad de las instituciones», según Fils-Aimé.

El Gobierno haitiano reafirmó, en este sentido, su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad entre las naciones», al tiempo que expresó «su profundo agradecimiento» al Consejo de Seguridad por la atención prestada a la situación del país y «por su constante compromiso con la estabilidad, la paz y el proceso democrático en Haití».

La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país.

La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia, cuyo presidente, Wiliam Ruto, advirtió el domingo de que el mandato de esta fuerza vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que «guíe una transición responsable».

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.

Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas. EFE

mm/mf/rao/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR