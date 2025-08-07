Haití desmiente que miembro de Consejo Presidencial fuera detenido en República Dominicana

2 minutos

Puerto Príncipe, 6 ago (EFE).- El Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití aseguró este miércoles que uno de sus miembros, Smith Augustin, «nunca ha sido detenido ni interrogado en la República Dominicana», con lo que desmiente informaciones que circulan en medios haitianos y de las que se han hecho eco publicaciones dominicanas.

«Su entrada fue autorizada por las autoridades dominicanas, a pesar del cierre temporal de la frontera, debido (su ingreso) a las relaciones de buena vecindad entre ambos países», afirmó el CPT en un comunicado.

Calificando las alegaciones de «infundadas», la presidencia haitiana subrayó que «estos rumores» han sido fabricados «por ciertas personalidades.

El miércoles 30 de julio Smith Augustin, miembro del CPT, realizó una visita personal a la vecina República Dominicana, «respetando los procedimientos diplomáticos y las aduanas fronterizas en vigor», dijo el comunicado.

El CPT, al condenar lo que considera «desinformación», señaló que esto trata de alimentar especulaciones malintencionadas en un clima político tenso.

El Consejo Presidencial de Haití solicitó a los ciudadanos a que asuman su responsabilidad y se centren en lo que realmente está en juego, que es la seguridad, la estabilidad y la reconstrucción democrática.

Las publicaciones aseguran que Augustin entró a República Dominicana el 30 de julio por la ciudad fronteriza de Dajabón (noroeste), pero que no pasó los controles migratorios y se dirigió a Santiago (norte, segunda ciudad del país) y a Santo Domingo.

Asimismo, que una vez en la capital el alto cargo haitiano fue detenido durante varias horas en el consulado de su país en Santo Domingo, tras lo cual le fue entregado su pasaporte y regresó a Haití vía terrestre, saliendo por Dajabón. EFE

mm-rsl/jrh