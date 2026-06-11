Haití entrega a la Policía Nacional a dos dominicanos acusados de homicidio en Barahona

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Santo Domingo, 10 jun (EFE).- Dos dominicanos requeridos por la Justicia bajo acusaciones de asesinato fueron aprendidos en Haití y entregado por sus autoridades a la Policía Nacional, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones, informó este miércoles esa institución.

Los detenidos, Deivi Mora y Marlong Mariano Severino, alias “Juan”, fueron llevados a la Dirección Regional Sur en Barahona.

De acuerdo a la información, los detenidos son acusados de participar en la muerte a tiros de Joel Cuevas Medina ocurrida el 24 de marzo de 2024 en la calle Principal del sector Los Solares de Milton, en el municipio Villa Central, en la provincia de Barahona.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, ambos resultaron arrestados por miembros de la Policía de Haití. Los detenidos se encontraban ocultos para evadir la persecución de las autoridades dominicanas.

Este miércoles los imputados resultaron entregados formalmente a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con asiento en la provincia de Pedernales.EFE

rsl