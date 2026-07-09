Haití recibirá la visita de Caricom para evaluar avances en seguridad y democracia

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Puerto Príncipe, 8 jul (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, anunció este miércoles que una delegación de alto nivel de la Comunidad del Caribe (Caricom) hará una visita oficial a su país a finales de este mes, con el objetivo de evaluar los «avances logrados» y reforzar la «cooperación regional» en favor del restablecimiento de la seguridad, la estabilidad institucional y el proceso democrático.

El líder haitiano hizo este anunció a su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, tras su participación en la 51 Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Caricom, celebrada en Santa Lucía, desde el pasado domingo hasta este miércoles, detalló la Presidencia en un comunicado.

Fils-Aimé señaló que en esta reunión de la Caricom se han tratado «asuntos prioritarios», especialmente la situación de la seguridad en Haití, el restablecimiento de la estabilidad nacional y los preparativos para las próximas elecciones, cuya fecha todavía es incierta debido a la inseguridad que genera la delincuencia en el país.

A pesar de estar previstas para el mes de agosto de este año, Fils-Aimé afirmó -en mayo pasado- que los comicios se celebrarían cuando hayan acabado con las bandas armadas.

El primer ministro subrayó hoy el «compromiso» de sus aliados regionales en acompañar a Haití en la búsqueda de soluciones «duraderas» para hacer frente a los «desafíos».

Así mismo, el mandatario informó que varios Estados miembros de la Caricom han manifestado su «interés» por la contratación de enfermeras haitianas, lo que a su juicio testifica «el reconocimiento de las competencias de los profesionales haitianos de la salud y abre nuevas perspectivas de cooperación y oportunidades de empleo en este sector».

Haití atraviesa una grave crisis en todos los órdenes marcada por la inseguridad. Según datos de la ONU, la violencia en el país causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos.

En ese contexto, en abril pasado Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra estas bandas delincuenciales. EFE

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