Haití suspende toda actividad por un día debido a los efectos del huracán Melissa

2 minutos

Puerto Príncipe, 28 oct (EFE).- El Gobierno haitiano anunció este martes que el miércoles será día de paro en todo el país, tras el último informe emitido por las autoridades meteorológicas y las del sistema nacional de gestión de riesgos y desastres sobre los efectos en esta nación insular asociados al paso por el Caribe del huracán Melissa.

«El Consejo Presidencial de Transición ya ha dado instrucciones al Gobierno, a todas las autoridades del sistema nacional de riesgos y desastres, así como a las autoridades municipales y policiales, sobre el apoyo que deben prestar a la población en todo el territorio», indicó el comunicado oficial publicado en la página de Facebook de la Presidencia haitiana.

De esta forma, las escuelas y el sector comercial, en particular, se verán afectados por esta declaración de día no laborable.

Esta medida se ha tomado «con el fin de anticipar y limitar los efectos del huracán en el país», de acuerdo con el Gobierno de Haití, que informó que reforzó las medidas de protección y evacuación.

La Presidencia invita a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y a permanecer alerta en un contexto en el que sigue lloviendo y las ciudades del sur ya están inundadas debido a la saturación del suelo.

Los departamentos de Sur, Grand’Anse, Les Nippes y Oeste se encuentran este martes en alerta roja, según la Protección Civil, que informó que el huracán, que este martes tocó tierra en Jamaica y ahora se dirige a Cuba, sigue trayendo fuertes vientos y lluvias que pueden provocar riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas en Haití por las lluvias asociadas a Melissa, según las últimas cifras comunicadas por la Dirección de Protección Civil, que sigue sensibilizando a la población sobre el comportamiento que debe adoptar para evitar que el país siga sumando víctimas mortales.

Tras azotar Cuba, Melissa golpearía el sureste de Bahamas el jueves.

Aunque se trata del tercer huracán de categoría 5 de la temporada en el Atlántico, después de Erin y Humberto, Melissa es el primero que toca tierra, lo que hizo en Jamaica, donde dejó al menos tres muertos. EFE

