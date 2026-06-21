Haitianos esperan dialogar con Gobierno de Chile para tratar caso de niños inubicables

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Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- El vocero de la comunidad haitiana en Chile, William Pierre, afirmó este domingo que esperan dialogar con el Gobierno para «tener certezas» sobre la investigación por los niños haitianos declarados inubicables por la Contraloría del país que ingresaron al país en 2025.

«Necesitamos certezas, aclaraciones y credibilidad», afirmó Pierre, consultado sobre la denuncia por la supuesta desaparición de menores haitianos que, según recordó el dirigente, fue descartada por el mismo Ejecutivo

El caso se hizo público recientemente después de la filtración de un borrador de un informe de la Contraloría que señalaba que el paradero de 64 niños, de 105 que ingresaron a Chile entre enero y octubre de 2025, a bordo de vuelos chárter era desconocido.

El documento detallaba que los menores estaban acompañados por 12 adultos sin vínculo sanguíneo.

Basado en ese reporte, el jefe del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la llegadade niños, niñas y adolescentes desde Haití, vinculándolo a la presunta existencia de una red de tráfico de menores.

A raíz de esta situación, denunció Pierre, se han registrado casos de ciudadanos haitianos residentes en Chile que han sido contactados por celular para que entreguen información de sus visas de reunificación y documentos personales, «la confianza en el Estado se está perdiendo» aseguró el líder haitiano.

«Es totalmente inaceptable que se encuentren niños en un listado del Estado cuando los padres nos dicen que nunca han acudido a la policía o a la fiscalía, pero ese listado está», señaló.

«No hay ningún antecedente de que estos niños estén desaparecidos o perdidos», señaló hace unos días en una entrevista el ministro chileno de Defensa, Fernando Barros.

El jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, aseguró el pasado viernes que la institución ya había localizado a 33 de los 64 niños, y señaló que «ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió».

Pierre se mostró preocupado por la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast para que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares, lo que facilitaría sus expulsiones.

«Hacemos un llamado al Estado de Chile: es tarde, porque sabemos que habían solicitado los nombres de nuestros niños, hijos migrantes, vía salud y centros educativos, para que pudieran preparar una deportación. A base de qué, no sabemos».

Entre 2022 y 2025, Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad, según cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8 % de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018. EFE

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