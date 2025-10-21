Hallados los cadáveres de 7 inmigrantes muertos en el último naufragio en el Mediterráneo

1 minuto

Roma, 21 oct (EFE).- La Guardia Costera de Italia ha confirmado este martes el hallazgo de los cadáveres de 7 inmigrantes muertos en el último naufragio en el Mediterráneo, entre la isla de Lampedusa (sur) y la zona de búsqueda y rescate de competencia maltesa.

Las operaciones de rescate, coordinadas por Roma y La Valeta, han permitido recuperar en las últimas horas siete cadáveres en el mar, que corresponden a un hombre, a cinco mujeres y a un menor, según informaron los guardacostas italianos en un comunicado.

La tragedia tuvo lugar en la noche entre el pasado 16 y 17 de octubre, cuando se localizó una barcaza volteada en alta mar, en el área de competencia maltesa, pero la búsqueda de eventuales víctimas se ha retrasado por las condiciones meteorológicas adversas. EFE

gsm/vh