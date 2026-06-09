Hallan «sana y salva» a adolescente argentina desaparecida en la provincia de Córdoba

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Buenos Aires, 9 jun (EFE).- La Policía argentina halló este martes a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida desde el lunes en la localidad de Colonia Caroya, en Córdoba, tras un extenso operativo de búsqueda que involucró a más de 300 efectivos de fuerzas de seguridad.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó a través de redes sociales que fuerzas policiales hallaron «sana y salva» a la joven en la ciudad de Jesús María, cercana a Colonia Caroya, y agregó: «La han encontrado bien, en buen estado de salud y ahora está en el hospital atendiéndose».

La preocupación por la desaparición de Barrios se dio en el contexto del feminicidio de la joven Agostina Vega, en la misma provincia, que la semana pasada conmovió al país y por el que ya hay dos personas detenidas.

La búsqueda de Barrios activó durante este martes la ‘Alerta Sofía’, un sistema nacional de búsqueda urgente de menores en riesgo.

Quinteros agradeció el esfuerzo de las fuerzas de seguridad provinciales y la coordinación con el ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva.

El secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculi, dijo a la señal televisiva TN que la joven fue encontrada en una casa abandonada de una zona céntrica de Jesús María, en circunstancias hasta el momento no aclaradas.

Barrios había sido vista por última vez al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, cerca del mediodía del lunes.

Una compañera declaró que ambas se separaron a la salida del establecimiento y que Luciana quedó sola en una parada de colectivos mientras esperaba transporte para regresar a su domicilio.

La denuncia de la desaparición de Luciana fue presentada por la madre de la adolescente, lo que dio lugar a una investigación coordinada por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba. EFE

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