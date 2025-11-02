Hallan 12 presos muertos en tres cárceles de Ecuador

Doce presos fueron hallados muertos, la mitad por causas «naturales», en tres cárceles de Ecuador que han sido escenarios de cruentas matanzas entre reclusos, informaron el sábado autoridades.

En las penitenciarías ecuatorianas se producen brutales enfrentamientos entre presos de bandas rivales, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados. Desde 2021, los choques dejan más de 500 reos muertos.

La peor matanza se registró en la denominada Penitenciaría del Litoral, una de las cinco prisiones que conforman un gran complejo carcelario del puerto de Guayaquil (suroeste), foco de la violencia en el país. En septiembre de 2021 más de un centenar de presos murieron.

El organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) indicó que seis reclusos fallecieron por causas «naturales» en la Penitenciaría del Litoral, la principal cárcel de Guayaquil.

Otros cuatro reos muertos fueron hallados en el reclusorio de la ciudad andina de Cuenca (sur) y dos en el de la localidad costera de Esmeraldas (noroeste).

«Se están realizando los peritajes y procedimientos por las autoridades competentes para dictaminar las causas médicas específicas de los decesos» registrados en Cuenca y Esmeraldas, señaló la entidad a través de un grupo de prensa en WhatsApp.

Más temprano, la Policía informó también por WhatsApp que «seis personas han fallecido en los pabellones tres y diez» de la Penitenciaría del Litoral.

En septiembre, 30 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en cárceles de las localidades costeras de Machala (suroeste) y Esmeraldas (noroeste), mientras que el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana ubicada en Guayaquil salió ileso de un ataque armado en la calle.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control permanente de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró a su nación en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

