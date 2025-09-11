The Swiss voice in the world since 1935

Hallan 380 kilos de marihuana en una aeronave que invadió Brasil desde Venezuela

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- Las autoridades brasileñas se incautaron de 380 kilos de marihuana en una aeronave procedente de Venezuela y que fue interceptada por cazas de la Fuerza Aérea el miércoles luego de que invadiera el espacio aéreo de Brasil, informaron este jueves fuentes oficiales.

La droga fue hallada dentro de la aeronave en una región selvática del municipio amazónico de Presidente Figueiredo, en donde el piloto realizó un aterrizaje de emergencia tras negarse a obedecer las instrucciones de la Fuerza Aérea Brasileña para dirigirse a una pista próxima.

El bimotor, de modelo Beechcraft 58 Baron, fue identificado por los radares cuando invadió el espacio aéreo de Brasil, procedente de Venezuela, por lo que la Fuerza Aérea Brasileña determinó el envío de dos cazas A-29 Super Tucano para su interceptación y seguimiento.

El piloto, sin embargo, se negó a obedecer las determinaciones de los militares para dirigirse a una pista próxima y sobrevoló la Amazonía en una altura próxima a la copa de los árboles antes de intentar un acuatizaje en las aguas de una represa.

Los agentes de la Policía Federal enviados en helicóptero al lugar hallaron la marihuana de tipo skank dentro de la aeronave, pero no ubicaron al piloto. EFE

