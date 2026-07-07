Hallan asesinada en Ucrania a la mujer sospechosa de atentado contra una familia en Mónaco

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Kiev, 7 jul (EFE).- La mujer ucraniana sospechosa de un intento de asesinato contra una familia en Mónaco a finales de junio en el que resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor, ha sido hallada muerta en Ucrania tras haber sido asesinada, informó este martes el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado.

Anastasia Berezovska llegó el 1 de julio a Ucrania, donde mantuvo contacto con familiares y dos hombres, uno de ellos un empleado del Servicio de Inteligencia Militar (GUR) ucraniano, que declaró haberla asesinado junto con el exfuncionario de las fuerzas del orden, de acuerdo con el SBU. EFE

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