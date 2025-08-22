The Swiss voice in the world since 1935

Hallan cadáveres en descomposición en una funeraria de EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cadáveres en descomposición, algunos de hasta 15 años de antigüedad, fueron encontrados tras una puerta falsa en una funeraria de Estados Unidos, según documentos oficiales.

Los inspectores que acudieron el miércoles a la funeraria Davis, en el condado de Pueblo, en Colorado (oeste), para su habitual inspección anual, notaron «un fuerte olor a descomposición», según documentos publicados por el Departamento de Agencias Reguladoras del estado. 

Dentro de las instalaciones, las autoridades también detectaron una puerta oculta tras una vitrina.

El operador de la funeraria, Brian Cotter, quien también es forense de Pueblo, pidió a los inspectores que no entraran en la sala. Cuando lo hicieron, encontraron «varios cuerpos en diversos estados de descomposición», según los documentos.

Cotter declaró que los cuerpos estaban a la espera de ser incinerados y admitió que algunos habían permanecido en la habitación durante aproximadamente 15 años. El propietario también admitió que podría haber emitido cremaciones falsas a los familiares más cercanos. 

Los inspectores ordenaron a la funeraria el cese inmediato de sus actividades.

Según el sitio web de Pueblo, Cotter se desempeña como forense del condado desde 2014.

No es la primera vez que un incidente de este tipo ocurre en Colorado.

En 2023, casi 200 cuerpos en descomposición fueron encontrados en una funeraria después de que los vecinos se quejaran del mal olor en la propiedad, cerca de Colorado Springs.

El Denver Post informó que Colorado es el único estado de Estados Unidos donde los directores de funerarias no necesitan licencia, y las regulaciones de las funerarias son mínimas.

hg/acb/db/nn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR