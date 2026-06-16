Hallan casi 166.000 km² de arrecifes con potencial para resistir el cambio climático

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Nairobi, 16 jun (EFE).- Un equipo internacional de científicos identificó cerca de 166.000 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral en 71 países y 100 territorios con una elevada capacidad para sobrevivir y recuperarse de los efectos del cambio climático, según un estudio presentado este martes en Kenia.

Los investigadores, liderados por la Universidad Macquarie de Australia y la organización Wildlife Conservation Society (WCS), localizaron 165.922 kilómetros cuadrados de arrecifes considerados «especialmente resilientes frente al calentamiento global», según el estudio divulgado en la Conferencia Nuestro Océano, que se celebra en la ciudad costera de Mombasa.

El estudio amplía significativamente los resultados de la iniciativa internacional 50 Reefs, publicada en 2018, al identificar tres veces más arrecifes con potencial de resiliencia climática que los detectados entonces.

Los investigadores señalaron que estos ecosistemas se distribuyen por 71 países y 100 territorios, incluidos nuevos enclaves identificados en el Caribe, el océano Índico y el océano Pacífico.

«Este es un avance significativo en nuestra comprensión de la resiliencia de los arrecifes de coral», afirmó la directora de Conservación de Corales de WCS y coautora del estudio, Emily Darling, en un comunicado.

«A menudo se presentan los arrecifes como ecosistemas condenados a desaparecer, pero esta investigación demuestra que existe un conjunto global de arrecifes con capacidad para sobrevivir y recuperarse de la crisis climática», añadió Darling.

Según el análisis, más de la mitad de los arrecifes identificados se concentran en cinco países: Australia, Bahamas, Cuba, Indonesia y Filipinas.

Los científicos concluyeron que algunos arrecifes logran resistir gracias a «condiciones oceánicas favorables que reducen el impacto del calentamiento», mientras otros han desarrollado una mayor tolerancia «al estrés térmico o presentan una capacidad especialmente rápida de recuperación tras fenómenos extremos».

El estudio se elaboró a partir de más de 45.000 observaciones de arrecifes realizadas entre 1960 y 2025 y de datos climáticos, oceanográficos y de presión humana analizados mediante modelos de aprendizaje automático.

Los autores alertaron, sin embargo, de que sólo el 28 % de los arrecifes identificados se encuentran actualmente dentro de áreas protegidas o bajo medidas de conservación, lo que deja más de 119.000 kilómetros cuadrados fuera de esos mecanismos de protección.

La publicación del informe coincide con el lanzamiento de la campaña internacional «Our Reefs, Our Future» («Nuestros arrecifes, nuestro futuro») impulsada por WCS, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Nature Conservancy (TNC), que reclama a los gobiernos una mayor protección de los arrecifes considerados más resilientes frente al cambio climático.

Cerca de mil millones de personas dependen de los arrecifes de coral para su alimentación, sus medios de vida y la protección de las costas frente a tormentas y fenómenos meteorológicos extremos, según el estudio. EFE

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