Hallan cerca de medio millar de focas muertas a orillas del Caspio en Daguestán

Moscú, 3 dic (EFE).- Casi medio millar de focas han aparecido muertas en las costas del mar Caspio de la república rusa de Daguestán, según informó hoy el Ministerio de Recursos Naturales y Ecología de esta región.

«A día de hoy han hallado los cuerpos de 484 animales muertos que fueron lanzados por el mar a la costa», señaló la entidad en su canal de Telegram.

Las primeras noticias de focas del Caspio (Pusa caspica) muertas, una de las especies más pequeñas de la familia de los fócidos, aparecieron el pasado 1 de diciembre, cuando el ministerio envió a especialistas a investigar la línea costera desde Majachkalá, la capital regional, hasta la desembocadura del río Térek.

Las autoridades no ha indicado las causas precisas de la muerte masiva de las focas, pero estimó que se trata de un fenómeno «lamentablemente habitual durante la migración de estos animales en el Caspio».

«Las investigaciones científicas de los últimos años, incluyendo análisis de virus, no confirmaron la versión de enfermedades infecciosas masivas», sostuvo.

Según los científicos, «la principal causa podría ser la asfixia de los animales al cruzar zonas con grandes concentraciones de gases naturales (metano, sulfuro de hidrógeno) expulsados desde el fondo marido debido a la actividad sísmica».

El Ministerio de Recursos Naturales envió solicitudes urgentes a varias entidades rusas encargadas de la seguridad fitonanitaria, recursos naturales, pesca y autoridades regionales «para tomar las medidas necesarias para establecer los motivos de muerte de las focas».EFE

