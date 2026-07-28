Hallan cinco bebés muertos en un domicilio en Francia

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Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja en Orange, en el sureste de Francia, dentro de cajas, indicaron este martes varias fuentes.

La fiscalía local informó que la policía abrió una investigación por asesinato después del hallazgo en un piso del centro histórico de la ciudad el lunes por la noche.

La mujer, de 32 años, había dado a luz en casa el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada al hospital, explicó.

El descubrimiento de los restos se produjo porque el hombre, de la misma edad, empezó a registrar la vivienda, «tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada», agregó esta fuente.

El hombre halló «lo que parecían restos humanos» y se lo comunicó al hospital, que alertó a la fiscalía.

Un médico forense indicó que los restos probablemente pertenecían a cinco recién nacidos.

Por el momento, se desconocen los motivos de la tragedia. Los investigadores aún no han hablado con la madre, que sigue hospitalizada tras el parto.

La pareja tenía además dos hijos de ocho y nueve años, según la fiscalía.

Florent Jean, un vecino, contó a AFP que iban a la escuela primaria local.

La madre «iba a recogerlos al colegio a la hora del almuerzo para comer», y su pareja estaba fuera, trabajando todo el día, dijo.

El martes, varias bicicletas estaban apoyadas contra la barandilla de la escalera frente a su piso, en la segunda planta, mientras la puerta estaba precintada con cinta roja.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En febrero, una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció una alteración del discernimiento.

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