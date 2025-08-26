The Swiss voice in the world since 1935

Hallan cuatro cuerpos desmembrados en el sur de México

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los cuerpos de cuatro personas fueron hallados este lunes desmembrados en una comunidad del estado de Guerrero, en el sur de México.

Guerrero se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan lucrativas rutas de trasiego de drogas. 

Los restos fueron encontrados en una carretera que une Chilpancingo, capital de Guerrero, con el poblado de Chilapa, informó la fiscalía estatal. 

A un lado de los cuerpos, fue colocado un letrero en el que se les acusó de vender metanfetamina en la zona, según versiones de la prensa mexicana. 

De acuerdo con las autoridades, las cuatro personas trabajaban en un mercado local y fueron reportadas como desaparecidas hace unos días. 

Familiares identificaron a las víctimas en el Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

En 2022 ocurrió un incidente similar cuando seis cabezas fueron localizadas en el toldo de un vehículo en Chilapa.

Apenas el 19 de agosto pasado, seis cabezas humanas fueron halladas en una carretera que une los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. 

yug/atm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR