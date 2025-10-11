Hallan cuerpo de uno de dos niños arrastrados por una correntada en la capital hondureña

Tegucigalpa, 11 oct (EFE).- El cuerpo sin vida de uno de los dos niños que el viernes fueron arrastrados por una correntada a causa de las intensas lluvias en Tegucigalpa, la capital de Honduras, fue hallado por socorristas este sábado, informó una fuente del Cuerpo de Bomberos.

Los menores fueron arrastrados por las agitadas aguas de una quebrada en el barrio Cantarero López y después de varias horas de búsqueda, uno de ellos, de doce años, fue hallado atrapado en un muro, según el informe del organismo de socorro.

La misma fuente indicó que continúa la búsqueda del segundo niño, de ocho años, primo del que fue hallado hoy.

Las lluvias intensas en Honduras han causado devastación en Tegucigalpa, dejando ocho muertos y llevando a la presidenta del país, Xiomara Castro, a declarar «estado de emergencia».

Castro indico que considerando el análisis de los organismos de socorro y el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana «he decidido declarar estado de emergencia en la capital de la República, con el fin de atender a la población, establecer prioridades de acción, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción, y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes».

El viernes por la noche el alcalde de Tegucigalpa declaró alerta roja (evacuación forzosa) en las partes más bajas aledañas al cauce del río Choluteca, que cruza la ciudad.

Los 18 departamentos del país permanecen en alertas verde (preventiva) y amarilla (evacuación preventiva) ante la crecida de ríos y quebradas, con mayor intensidad en noroeste, sur y centro.

Las precipitaciones, debido a fenómenos en el Caribe y el Pacífico, han dejado varias comunidades incomunicadas y la destrucción de obras de infraestructura y cultivos agrícolas, según informes oficiales preliminares.

El mal tiempo, propio de la temporada de lluvia que entre septiembre y noviembre de cada año afecta a Honduras, continuará al menos durante los próximos cinco días, según pronósticos de los organismos de protección civil. EFE

